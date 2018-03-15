46 минут назад
В Якутии из самолета выпало золото
В Якутске у грузового самолета Ан-12 при взлете воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. Самолет перевозил золотые слитки.
По словам очевидцев, драгоценный груз, весом 9 тысяч кг, разбросало по летному полю.
По словам очевидцев, самолет, у которого сорвало створку грузового люка, вез золото, бриллианты и платину. Драгоценный груз, весом 9 тысяч кг, разбросало по летному полю, - сообщает ИА YakutiaMedia.
Как рассказали очевидцы происшествия, силовики оцепили территорию вокруг летного поля и никого не пускают внутрь. В аэропорту — усиленный контроль полиции.
Напомним, авиапроисшествие произошло днем 15 марта при взлете из аэропорта "Якутск". У грузового самолета АН-12 авиакомпании "Нимбус" воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. Экипаж принял решение о возврате воздушного судна в Якутск.
В столичном аэропорту сообщили, что самолет к полету готовили техники, которые входят в состав экипажа этого судна. После того, как самолет перед вылетом был ими проверен, они заполнили карту-наряд на оперативно— техническое обслуживание воздушного судна. Согласно этому документу, самолет был исправен и подготовлен к полету.
Самолет совершил посадку в аэропорту Маган. В данный момент проводится проверка причин инцидента.