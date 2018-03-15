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46 минут назад

В Якутии из самолета выпало золото

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#Якутия #золото #самолет #груз
В Якутии из самолета выпало золото

В Якутске у грузового самолета Ан-12 при взлете воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. Самолет перевозил золотые слитки.

Самолет, вернувшийся в Якутск из-за поломки, рассыпал золото, платину и бриллианты.

По словам очевидцев, драгоценный груз, весом 9 тысяч кг, разбросало по летному полю.

По словам очевидцев, самолет, у которого сорвало створку грузового люка, вез золото, бриллианты и платину. Драгоценный груз, весом 9 тысяч кг, разбросало по летному полю, - сообщает ИА YakutiaMedia.

Как рассказали очевидцы происшествия, силовики оцепили территорию вокруг летного поля и никого не пускают внутрь. В аэропорту — усиленный контроль полиции.

Напомним, авиапроисшествие произошло днем 15 марта при взлете из аэропорта "Якутск". У грузового самолета АН-12 авиакомпании "Нимбус" воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. Экипаж принял решение о возврате воздушного судна в Якутск.

В столичном аэропорту сообщили, что самолет к полету готовили техники, которые входят в состав экипажа этого судна. После того, как самолет перед вылетом был ими проверен, они заполнили карту-наряд на оперативно— техническое обслуживание воздушного судна. Согласно этому документу, самолет был исправен и подготовлен к полету.

Самолет совершил посадку в аэропорту Маган. В данный момент проводится проверка причин инцидента.
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#Якутия #золото #самолет #груз

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