54 минуты назад
Советник Порошенко обиделся на Путина из-за ракеты «Сармат»
Советник Порошенко рассказал, что был «откровенно обижен» выступлением Путина, в ходе которого тот «пугал мир сказками» о новом ракетном комплексе.
Советник Порошенко оказался огорчен тем фактом, что президент РФ Владимир Путин, показавший видео с испытаний баллистической ракеты "Сармат" во время выступления с посланием Федеральному собранию, не указал, что "Воевода", на смену которой должно прийти новое вооружение, была разработана во времена СССР в Днепропетровске, что, как считает Горбулин, заслуживает отдельного упоминания об "украинской" принадлежности ракеты, также известной как "Сатана", согласно классификации НАТО....
Горбулин сказал, что «откровенно обижен» недавним выступлением президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием, в ходе которого российский президент «пугал мир сказками» о новом тяжелом российском ракетном комплексе «Сармат», сравнивая его с разработанной в УССР ракетой «Воевода» (Satan, согласно номенклатуре НАТО).
По его мнению, на сегодняшний день ракетный комплекс «Сармат» представляет собой лишь массогабаритный макет, прошедший в конце 2017 года стадию бросковых испытаний. Горбулин полагает, что на вооружение новая российская ракета будет принята через четыре-пять лет. «Российским разработчикам необходимо, в том числе, провести летно-конструкторские испытания нового ракетного вооружения и протестировать ракету», — заявил он.
Директор украинского Национального института стратегических исследований заявил, что УССР было изготовлено 308 ракет «Воевода» с установленным гарантийным сроком боевого дежурства 15 лет. Поставки ракет на вооружение СССР были начаты в 1985 году, сейчас в России стоит 42 таких ракеты.
Как отметил Горбулин, в начале 2000-х годов руководство России дважды обращалась к украинской стороне с просьбой о проведении гарантийного обслуживания и продлении гарантийных сроков российских «Воевод» украинскими предприятиями (КБ «Южное» и заводом «Южмаш»). Сейчас эта функция возложена на российский «Центр Макеева», - уточнил он.
Горбулин также усомнился, что в ближайшее время Россия будет готова избавиться от «Воевод». «Потому что лучше этих ракетных комплексов в мире нет. Это не моя оценка, это оценка Пентагона и Агентства по противоракетной обороне США», — добавил директор украинского Национального института стратегических исследований.
Новейшую ракету тяжелого класса «Сармат» планируется принять на вооружение в 2019-2020 годах. Работы по проекту начались в 2011 году, создаваемая ракета сменит разработанный и серийно производившийся в УССР комплекс «Воевода». В марте 2018 года заместитель министра обороны Юрий Борисов сообщил, что их утилизация начнется в ближайшее время.
По заявлениям разработчиков, «Сармат», несущий полезную нагрузку порядка десяти тонн, имеет дальность полета около 16 тысяч километров. Ракета способна достигать противника по баллистической траектории, проходящей через Южный полюс, а также перемещаться на сверхмалой высоте, - передает Lenta.ru.