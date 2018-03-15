Жителей отдаленных районов города на выборы доставят дополнительные маршруты автобусов

Департамент транспорта сообщает о временных маршрутах автобусов, которые вводятся 18 марта 2018 года для обеспечения участия в голосовании граждан, проживающих в отдалении от центров избирательных участков.

Избирательный участок № 21-06.

Центр: здание средней школы № 37 имени Владимира Козадерова (улица Писарева Д., дом № 37)

Маршрут: ул. Балашовская – ул. Писарева Д., дом № 37 – ул. Балашовская





График движения:

- 10:00 – от ул. Балашовская (здание бывшего магазина) до избирательного участка (здание МБОУ СШ № 37);

- 12:00 – от избирательного участка (здание МБОУ СШ № 37) до ул. Балашовская (здание бывшего магазина)





Избирательный участок № 21-10.

Центр: здание филиала средней общеобразовательной школы № 4 имени Лидии Александровны Смык (улица З. Космодемьянской, дом № 178)

Маршрут: ул. З. Космодемьянской (торговый центр «Матыра») – ул. Передельческая - ул. З. Космодемьянской (торговый центр «Матыра») со всеми остановками общественного транспорта

График движения:

- 09:00; 11:00; 13:00; 15:00 – от здания торгового центра «Матыра» по ул. З. Космодемьянской до остановки общественного транспорта «Переделицы»;

- 10:00; 12:00; 14:00; 16:00 – от остановки общественного транспорта «Переделицы» до ул. З. Космодемьянской (торговый центр «Матыра»)

Избирательный участок № 22-11

Центр: здание средней школы № 62 (улица Рубена Ибаррури, дом № 1)

Маршрут: Увеличение планового выпуска автобусов по маршруту № 19 на 1 единицу (пос. Заречье - ул. Полетаева - Краснознаменная ул. - Юбилейная ул. - ул. Жуковского - пл. Клименкова (ул. Жуковского)





Избирательный участок № 22-13

Центр: здание Липецкого колледжа транспорта и дорожного хозяйства (улица Механизаторов, дом № 10)

Маршрут: - ул. Телецентр – ул. Крайняя (с. Подгорное) – пр. Победы – ул. Механизаторов – ГОА ПОУ Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства (ул. Механизаторов, дом №10)

График движения:

- 9:00; 11:30; 14:00; 16:30– от ул. Телецентр (с остановкой на ул. Крайняя);

- 10:30; 13:00; 15:30; 18:00 – от ГОА ПОУ Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства (ул. Механизаторов, дом № 10)





Избирательный участок № 22-13

Центр: здание Липецкого колледжа транспорта и дорожного хозяйства (улица Механизаторов, 10)

Маршрут: от пересечения улиц: Сырская и Индустриальная - ул. Будённого (дом №138) – ул. Индустриальная (пересечение с ул. Смоленская и ул. Полярная) – ГОА ПОУ Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства (ул. Механизаторов, дом №10)

График движения:

- 9:00; 11:30; 14:00; 16:30 – от ул. Индустриальная (пересечение с ул. Сырская);

- 10:30; 13:00; 15:30; 18:00 – от ГОА ПОУ Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства (ул. Механизаторов, дом №10)





Избирательный участок № 23-08

Центр: здание общеобразовательной школы № 24 (улица Гагарина, дом № 84)

Маршрут: от дома №58 по улице Новокарьерная (магазин «Продукты») – проезд Шишкина – улица Гранитная – улица Урицкого – проезд Барашева – улица Тельмана – улица Нестерова

График движения:

-10:00; 12:00; 15:00; 17:00 от улицы Новокарьерная с остановками: у дома №50 «А» на улице Гранитная (магазин «Продукты»), у дома №147 на улице Урицкого, у дома №113 «А» на улице Шевченко (магазин «Продукты»), у дома №50 на улице Балмочных)

Избирательный участок № 23-13

Центр: здание общеобразовательной школы № 8 (улица Елецкая, дом № 63)

Маршрут: от дома №5 «Б» по улице Ф. Энгельса (магазин «Домашний») – улица Ковалева – улица Студеновская

График движения:

-10:00; 12:00; 15:00; 17:00 от улицы Ф. Энгельса с остановками: у дома №19 на улице К. Либкнехта (СТО «Век Авто»), на остановках общественного транспорта по улице Студеновская

Избирательный участок № 23-20

Центр: здание общеобразовательной школы № 9 (улица Студеновская, дом № 4а)

Маршрут: от дома №35 «А» по улице 20-ого Партсъезда – до конца улицы 20-ого Партсъезда – улица Красная – улица Чапаева – улица Студеновская

График движения:

-10:00; 12:00; 15:00; 17:00 от улицы 20-ого Партсъезда с остановкой у дома №37 на улице Красная.

Избирательный участок № 23-21, 23-22

Центр: здание образовательного учреждения «Липецкий техникум общественного питания» (улица Дружбы, дом № 32)

Маршрут: ул. Грибоедова (агитплощадка) – ул. Свердлова – ул. Пархоменко – ул. Сурикова – ул. Вильямса – ул. Дружбы (в сторону Липецкрыбы) – проезд от ул. Дружды до ул. Римского Корсакова – ул. Р. Корсакова – ул. Ковалева – ул. Дружбы (в сторону проезда Северный) – Липецкий техникум общественного питания (ул. Дружбы, д. 32)

График движения:

- 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 – от агитплощадки (ул. Грибоедова, д. 3а)

- 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 – от Липецкого техникума общественного питания





Избирательный участок № 23-28

Центр: здание Дворца культуры «Сокол» (площадь К.С. Константиновой, дом № 3)

Маршрут: ул. Бабушкина (агитплощадка) – ул. Бардина – ул. Пирогова – ул. Богатырская – ул. Бабушкина (в сторону ул. Бардина – ул. Семенова-Тян-Шанского – ул. Баумана – ул. Ушинского - пл. К. Константиновой (МУ ДК «Сокол»)

График движения: 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 – от агитплощадки (ул. Бабушкина, д. 74)

10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 – от МУ Дом культуры «Сокол» (площадь К.С. Константиновой, дом № 3)





Избирательный участок № 23-29

Центр: здание общеобразовательной школы № 41 (улица Арсеньева, дом № 38а)

Маршрут: Пересечение улицы Д. Бедного и улицы Водная – улица Кочеткова – улица Баумана – улица Арсеньева

График движения:

-10:00; 12:00; 15:00; 17:00 от пересечения улицы Д. Бедного и улицы Водная до МБОУ СОШ №41

Избирательный участок № 23-32

Центр: здание общеобразовательной школы № 35 (село Сселки, улица Ракитная, дом № 2)

Маршрут: Детский сад № 37 (ул. 300-летия флота России, д. 2) - ул. М. Кольцова – ул. Мазурука – ул. Ленина – ул. Ракитная

График движения: 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 – от Детского сада № 37 (ул. 300-летия флота России, д. 2)

10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 – от МБОУ СОШ № 35 (ул. Ракитная, д. 2)





Избирательный участок №24-68

Центр: здание общеобразовательной школы № 23 имени С.В.Добрина (улица Ударников, дом № 21)

Маршрут: ул. Ю.Смирнова (дом №67) - ул.Солнечная (дом №51) - ул.Городовикова (дом №53)- ул.Рябиновая (дом №13) - ул.Рудничная (дом №13) - МАОУ СОШ № 23 (ул.Ударников, д. 21)

График: -9.00; 11.00; 13.00; 15.00; 17.00 – от Ю.Смирнова (дом №67 с остановками: ул.Солнечная (дом №51); ул.Городовикова (дом №53); ул.Рябиновая (дом №13); ул.Рудничная (дом №13)

-10.00; 12.00; 14.00; 16.00; 18.00 – от МАОУ СОШ № 23 (ул.Ударников, д. 21)







