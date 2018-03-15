Происшествия

сегодня, 11:36

В Лебедянском районе нашли поддельные купюры

533
#фальшивка #деньги
В Лебедянском районе нашли поддельные купюры

За два месяца в районе произошло два случая сбыта поддельных купюр

За два месяца этого года следственным отделением МО МВД России «Лебедянский» возбуждено два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ по фактам сбыта поддельных денежных купюр на территории района. 

Как сообщили в МО МВД России «Лебедянский» преимущественно подделываются и сбываются 1000 рублевые купюры, изготовленные способом цветной капельно-струйной и лазерной печати с использованием компьютерного оборудования, характерными местами сбыта, которых являются универсамы, сети магазинов, АЗС, рынки.

533
#фальшивка #деньги

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Подросток украл компьютерную технику в Елецком районе
#кража
1
Подросток украл компьютерную технику в Елецком районе

сегодня, 11:15

Происшествия
Басманный суд продлил срок ареста директору ЛИКа
#Валерий Клевцов #ЛИК
8
Басманный суд продлил срок ареста директору ЛИКа

сегодня, 10:42

Происшествия
На улице Космонавтов горел автомобиль
#пожар
2
На улице Космонавтов горел автомобиль

сегодня, 08:01

Происшествия
Иномарка врезалась в столб на улице Советской
#авария #ДТП
14
Иномарка врезалась в столб на улице Советской

сегодня, 07:48

Происшествия
Москвич у липчанки украл автомобиль
#мошенничество #кража
2
Москвич у липчанки украл автомобиль

вчера, 20:01

Происшествия
Известная модель попала в пьяное ДТП в Липецке
#ДТП
77
Известная модель попала в пьяное ДТП в Липецке

вчера, 17:15

Происшествия