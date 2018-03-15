В Лебедянском районе нашли поддельные купюры

За два месяца в районе произошло два случая сбыта поддельных купюр

За два месяца этого года следственным отделением МО МВД России «Лебедянский» возбуждено два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ по фактам сбыта поддельных денежных купюр на территории района.

Как сообщили в МО МВД России «Лебедянский» преимущественно подделываются и сбываются 1000 рублевые купюры, изготовленные способом цветной капельно-струйной и лазерной печати с использованием компьютерного оборудования, характерными местами сбыта, которых являются универсамы, сети магазинов, АЗС, рынки.