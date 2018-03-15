Жириновский прокомментировал инцидент с Собчак в ходе дебатов

Кандидат на пост президента России Владимир Жириновский прокомментировал инцидент с кандидатом на должность российского лидера Ксенией Собчак в ходе теледебатов. Он отметил, что российский политик должен быть готов к «жёстким правилам».





"Если русский политик не готов к жестким правилам, то ему лучше и не начинать карьеру", — написал он в своем Telegram-канале.



Жириновский отметил, что "куда проще задавать вопросы как журналист или сниматься в развлекательных шоу", потому что в них никто не обидит.



"Политика — это не дискуссия друзей, а борьба оппонентов, борьба за власть", — добавил кандидат от ЛДПР.



Собчак заплакала во время дебатов на телеканале "Россия 1", которые шли в прямом эфире на Дальний Восток. Соответствующее видео опубликовали на YouTube.



Она заметила, что другие кандидаты постоянно ее перебивают, и потребовала возместить "ее законное время", отведенное на выступление.



После речи кандидата от "Коммунистов России" Максима Сурайкина Собчак со слезами на глазах пожаловалась, что Жириновский не только не дает сказать ей ни слова, но еще и оскорбляет. "И вы это позволяете здесь делать каждый раз", — сказала она ведущему Владимиру Соловьеву. В это время Жириновский выкрикнул: "В детский сад ее верните! На горшочек посадите, может, тогда девочка оздоровеет".



Кандидат от партии "Яблоко" Григорий Явлинский призвал не превращать спор с Собчак в травлю, - передает



Соловьев, завершая эфир, назвал "коллективную травлю одного кандидата, доведение женщины до слез" безобразием. На этом моменте Собчак покинула студию.

Кандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал прошедшие теледебаты, в ходе которых кандидата от "Гражданской инициативы" Ксению Собчак довели до слез."Если русский политик не готов к жестким правилам, то ему лучше и не начинать карьеру", — написал он в своем Telegram-канале.Жириновский отметил, что "куда проще задавать вопросы как журналист или сниматься в развлекательных шоу", потому что в них никто не обидит."Политика — это не дискуссия друзей, а борьба оппонентов, борьба за власть", — добавил кандидат от ЛДПР.Собчак заплакала во время дебатов на телеканале "Россия 1", которые шли в прямом эфире на Дальний Восток. Соответствующее видео опубликовали на YouTube.Она заметила, что другие кандидаты постоянно ее перебивают, и потребовала возместить "ее законное время", отведенное на выступление.После речи кандидата от "Коммунистов России" Максима Сурайкина Собчак со слезами на глазах пожаловалась, что Жириновский не только не дает сказать ей ни слова, но еще и оскорбляет. "И вы это позволяете здесь делать каждый раз", — сказала она ведущему Владимиру Соловьеву. В это время Жириновский выкрикнул: "В детский сад ее верните! На горшочек посадите, может, тогда девочка оздоровеет".Кандидат от партии "Яблоко" Григорий Явлинский призвал не превращать спор с Собчак в травлю, - передает РИА-Новости Соловьев, завершая эфир, назвал "коллективную травлю одного кандидата, доведение женщины до слез" безобразием. На этом моменте Собчак покинула студию.