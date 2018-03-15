Происшествия

сегодня, 11:15

Подросток украл компьютерную технику в Елецком районе

1 356
#кража
Подросток украл компьютерную технику в Елецком районе
Как сообщили в администрации Елецкого района, в ОМВД России по Елецкому району обратился житель  Ельца с заявлением о том, что 13 марта в период времени с 15:00 до 16:00 часов из дома, расположенного в селе Архангельское Елецкого района, кто-то украл лазерный принтер «Риком», внешний дисковод и набор инструментов.

Участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Елецкому району установлен воришка. Им оказался несовершеннолетний житель Ельца, 2003 ода рождения.
1 356
#кража

Комментарии (1)

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йа

сегодня, 11:52
нв принткр позвонили..
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