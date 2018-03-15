Подросток украл компьютерную технику в Елецком районе

Как сообщили в администрации Елецкого района, в ОМВД России по Елецкому району обратился житель Ельца с заявлением о том, что 13 марта в период времени с 15:00 до 16:00 часов из дома, расположенного в селе Архангельское Елецкого района, кто-то украл лазерный принтер «Риком», внешний дисковод и набор инструментов.



Участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Елецкому району установлен воришка. Им оказался несовершеннолетний житель Ельца, 2003 ода рождения.

