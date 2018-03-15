Происшествия
сегодня, 11:15
Подросток украл компьютерную технику в Елецком районе
Как сообщили в администрации Елецкого района, в ОМВД России по Елецкому району обратился житель Ельца с заявлением о том, что 13 марта в период времени с 15:00 до 16:00 часов из дома, расположенного в селе Архангельское Елецкого района, кто-то украл лазерный принтер «Риком», внешний дисковод и набор инструментов.
Участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Елецкому району установлен воришка. Им оказался несовершеннолетний житель Ельца, 2003 ода рождения.
Участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Елецкому району установлен воришка. Им оказался несовершеннолетний житель Ельца, 2003 ода рождения.
йа