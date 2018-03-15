Общество

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Липецкое управление Роспотребнадзора добилось закрытия 12 сайтов, через которые продавали алкоголь

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#Роспотребнадзор #Интернет-торговля #запрещенные сайты
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Липецкое управление Роспотребнадзора добилось закрытия 12 сайтов, через которые продавали алкоголь

В День защиты прав потребителей в Липецке обсудили вопросы Интернет-торговли.

В 2017 году территориальное управление Роспотребнадзора по Липецкой области направило 12 исков о запрещении Интернет-сайтов, с помощью которых осуществлялась дистанционная торговля алкоголем и так же закиси азота («веселящего газа»).

В итоге все ресурсы, распространявшие запрещенную информацию, были заблокированы в РФ.

Эти сведения прозвучали на заседании Консультативного Совета по защите прав потребителей по тематике Всемирного дня прав потребителей, который отмечают сегодня.

Кроме того, было отмечено, что за 2017 год в Управление поступило на рассмотрение 29 обращений по вопросам, связанным с приобретением товаров в интернет - магазинах.

По 23 обращениям даны разъяснения законодательства, 5 обращений направлены по подведомственности. По фактам нарушений, выявленных в результате рассмотрения одного обращения, в отношении хозяйствующего субъекта составлен протокол об административном правонарушении.

Фото gtrk-saratov.ru

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#Роспотребнадзор #Интернет-торговля #запрещенные сайты
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