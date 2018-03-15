Общество

25 минут назад

Поведение елецких пешеходов разозлило автомобилистов

1 294
#Нарушение ПДД
Поведение елецких пешеходов разозлило автомобилистов

Причина осуждения - видео около перехода.

Паблик «ДТП и ЧП Елец» разместил в соцсети «ВКонтакте» запись с видеорегистратора, сделанную на улице Александровской. Подписчик поделился роликом с ресурсом потому, что его возмутило поведение пешеходов. Автор указывает на то, что люди нарушают правила перехода проезжей части, хотя до «зебры» каких-то 20 метров.

Ситуация на видео стала предметом оживленного обсуждения и осуждения пешеходов со стороны автомобилистов.

- Несбыточная мечта моя!!!Вот бы автоинспекторы на пешеходов переключились, и так же зверствовали как с нами, автолюбителями! Налог бы ввели за пользование проезжей частью, «Платон» там какой нибудь! Пешеходное ОСАГО, что бы компенсировать ущерб, когда об чужую машину тупой башкой стукнется!!! И штраф пять штук, за то что выперся на дорогу без страховки!!! Вот бы жизнь настала бы спокойная! И казна пополнится гораздо больше, чем от автоштрафов!!! - считает Артур.

- Просто не надо пропускать. А то сами приучаете где попало ходить, - рассуждает Георгий.

- Больше всего бесят те, кто переходит дорогу вообще неглядя! Напялят свой капюшон и идут ещё по телефону базарят, и с таким лицом типа : "Ты чё, не видишь, я иду?» - делится опытом Виктория.

фото: ДТП и ЧП Елец
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#Нарушение ПДД

Комментарии (1)

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Коля

5 минут назад
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