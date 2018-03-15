В липецкой колонии побывал региональный уполномоченный по правам человека

Члены общественного совета при УФСИН посетили колонию №6

Уполномоченный по правам человека в Липецкой области Валерий Кузовлев, консультант аппарата Уполномоченного по правам человека Юрий Ковыршин совместно с членами Общественной наблюдательной комиссии Вадимом Егоровым, Гусеном Курбановым и Игорем Кирпичкиным в сопровождении временно исполняющего обязанности помощника начальника управления по соблюдению прав человека в УИС Андрея Дмитриева, представителей ФКУЗ МСЧ-48 УФСИН России по Липецкой области посетили исправительную колонию №6, расположенную в городе Липецке.

Свой визит общественники начали с посещения больницы расположенной на территории учреждения, проверили условия содержания, качество оказываемых медицинских услуг и оснащение. Затем побывали в жилой зоне, проверили коммунально-бытовые условия содержания осуждённых.

В завершении визита прошёл приём осуждённых по личным вопросам, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области.