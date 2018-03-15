Общество

35 минут назад

На Красную горку в Липецке сыграют 61 свадьбу

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#свадьба #ЗАГС
На Красную горку в Липецке сыграют 61 свадьбу

Следующая популярная дата - 2 июня.

Ровно через месяц, 15 апреля - Красная горка, самая популярная свадебная пора. Как сообщила GOROD48 начальник управления ЗАГС администрации Липецка Галина Белкина, всего на Красную горку в нашем городе сыграют 61 свадьбу: 8 пар распишутся в пятницу, 13 апреля и 53 - в субботу, 14 апреля. 27 из этих свадеб пройдут во Дворце бракосочетания, остальные - в окружных отделах ЗАГС.

Большинство пар подали заявления на заключение брака через через портал Госуслуг. Напомним, сделать это можно не ранее, чем за 2 месяца до даты свадьбы.

После Красной горки следующая популярная свадебная дата - 2 июня. Приём заявлений на портале Госуслуг стартует 2 апреля в 00.00.
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#свадьба #ЗАГС

Комментарии (1)

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Коля

4 минуты назад
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