Культура

33 минуты назад

В Липецке пройдет фестиваль «Вафельное сердце»

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#фестиваль
В Липецке пройдет фестиваль «Вафельное сердце»

В преддверии Недели детской книги и Международного дня театра, а также в рамках Десятилетия детства в России, с 21 по 25 марта Липецкий академический театр драмы им. Толстого станет одной из площадок для проведения фестиваля "Вафельное сердце", который предлагает юным участникам мультипликационную часть, презентацию книг и театральную программу.

Как сообщают в управлении культуры и туризма Липецкой области, в рамках фестиваля в малом зале театра состоятся показы спектаклей малой формы из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска: "Вафельное сердце" Творческого объединения 9 (Москва); "Улитка и кит" домашнего театра "Из пластилина" (Москва); "Легкий слон", «Большая маленькая девочка" и «Был бы у меня дракон» театра ''Картонка'' (Минск). В программе также примет участие благотворительный проект "Летающие звери" из Санкт-Петербурга. На большой сцене театра состоится показ спектакля ЛГАТД им. Толстого «Винни Пух и прочие возможности» в инсценировке Сергея Бобровского по мотивам сказки Алана Милна. 

 Фестиваль назван в честь бестселлера норвежской писательницы Марии Парр, которую российские критики называют «новой Астрид Линдгрен». Задача фестиваля - способствовать продвижению культуры чтения среди детей и подростков путем приобщения к литературным произведениям современных российских и зарубежных авторов через театральные постановки и анимационные фильмы. Уникальность проекта - в сочетании нескольких составляющих (литературной, театральной, анимационной), объединенных одной основой - современные детские произведения. 

 Проведение фестиваля соответствует целям и задачам Программы поддержки детского и юношеского чтения в России, а также объявленного Президентом РФ В.В. Путиным, Десятилетия детства, направленного на совершенствование государственной политики в сфере защиты детства.

 Генеральным продюсером фестиваля является Екатерина Никитчанова - член совета директоров, председатель комитета по стратегическому развитию киностудии им. Горького. 

 21марта в 13.00 в фойе ЛГАТД им. Толстого состоится открытие фестиваля.
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#фестиваль

Комментарии (2)

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Коля

5 минут назад
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://gg.gg/dblog
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Вафлерша

27 минут назад
Ммммммм, чет мне это название напоминает
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