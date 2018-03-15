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В Липецке пройдет фестиваль «Вафельное сердце»
В преддверии Недели детской книги и Международного дня театра, а также в рамках Десятилетия детства в России, с 21 по 25 марта Липецкий академический театр драмы им. Толстого станет одной из площадок для проведения фестиваля "Вафельное сердце", который предлагает юным участникам мультипликационную часть, презентацию книг и театральную программу.
Фестиваль назван в честь бестселлера норвежской писательницы Марии Парр, которую российские критики называют «новой Астрид Линдгрен». Задача фестиваля - способствовать продвижению культуры чтения среди детей и подростков путем приобщения к литературным произведениям современных российских и зарубежных авторов через театральные постановки и анимационные фильмы. Уникальность проекта - в сочетании нескольких составляющих (литературной, театральной, анимационной), объединенных одной основой - современные детские произведения.
Проведение фестиваля соответствует целям и задачам Программы поддержки детского и юношеского чтения в России, а также объявленного Президентом РФ В.В. Путиным, Десятилетия детства, направленного на совершенствование государственной политики в сфере защиты детства.
Генеральным продюсером фестиваля является Екатерина Никитчанова - член совета директоров, председатель комитета по стратегическому развитию киностудии им. Горького.
21марта в 13.00 в фойе ЛГАТД им. Толстого состоится открытие фестиваля.
Коля
Вафлерша