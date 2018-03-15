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45 минут назад

Сегодня в Москве прощаются с Олегом Табаковым

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#Олег Табаков #прощание
Сегодня в Москве прощаются с Олегом Табаковым

Табаков скончался на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни, похоронят артиста на Новодевичьем кладбище.

Церемония прощания с народным артистом СССР Олегом Табаковым, скончавшимся на 83-м году жизни, проходит в четверг в МХТ имени Чехова.

Люди с цветами, желающие почтить память артиста, несмотря на снегопад, выстроились в длинную очередь у театра, которая начинается в начале Камергерского переулка. Там установлены железные ограждения, которые будут разграничивать очередь желающих проститься с артистом.

При входе в переулок выставлены рамки металлоискателей, всех проходящих досматривают. Перед входом в каждое кафе в переулке стоит сотрудник полиции. Как один из них пояснил "Интерфаксу", это сделано из соображений безопасности, но кафе открыты согласно их рабочим часам.

Народного артиста, который умер 12 марта, похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

Табаков был худруком-директором МХТ имени Чехова, худруком основанного им театра "Табакерка". В театре, в кино, на радио и телевидении Табаков сыграл около 200 ролей. Среди них - "Война и мир", "Гори, гори, моя звезда", "Семнадцать мгновений весны", "Двенадцать стульев", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Человек с бульвара Капуцинов", "Ширли-Мырли" и другие. Другой известной ролью Табакова стал голос кота Матроскина в серии мультфильмов о Простоквашино.

О.Табаков - народный артист СССР, лауреат госпремий СССР и РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
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#Олег Табаков #прощание

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