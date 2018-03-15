В Липецке ограничат продажу спиртного

Спиртное нельзя будет купить из-за митинга одной из политических партий.

В областном центре снова ограничат розничную продажу алкоголя. В пятницу, 16 марта, на площадке перед Центральным рынком (пл. Победы, д.6) пройдет митинг с заявленной численностью 300 человек. Время проведения мероприятия с 11.30 до 14.00.



Согласно соответствующему закону розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания не допускается в период проведения вышеуказанного мероприятия, сообщает пресс – служба администрации города Липецка.



