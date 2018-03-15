Общество

сегодня, 09:50

В Липецке ограничат продажу спиртного

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Спиртное нельзя будет купить из-за митинга одной из политических партий.

В областном центре снова ограничат розничную продажу алкоголя. В пятницу, 16 марта, на площадке перед Центральным рынком (пл. Победы, д.6) пройдет митинг с заявленной численностью 300 человек. Время проведения мероприятия с 11.30 до 14.00.

Согласно соответствующему закону розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания не допускается в период проведения вышеуказанного мероприятия, сообщает пресс – служба администрации города  Липецка. 

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Комментарии (2)

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Коля

34 секунды назад
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://gg.gg/dblog
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Анастасия

13 минут назад
Опять будут раасказывать какой Путин плохой, а они супер хорошие и молодцы????!!!
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