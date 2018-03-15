Общество
сегодня, 08:10
Спасение глухонемого пенсионера попало на видео
На записях старик пытается спустится из окна, а затем к нему поднимается полицейский.
Напомним, что вчера во второй половине дня на улице Тельмана в Липецке была развернута спасательная операция. 82-летний глухонемой пенсионер потерял ключи от квартирной двери и три дня провел дома взаперти.
Выйти из заточения старик решил через окно третьего этажа. Для этого он связал несколько простыней и спустил их на улицу. Манипуляции пенсионера заметили прохожие, которые вызвали спасателей и полицию.
К пенсионеру по пожарной лестнице поднялся участковый, который и оказал помощь старику.
Все происходившее оказалось на видеозаписях одного из очевидцев событий.
Выйти из заточения старик решил через окно третьего этажа. Для этого он связал несколько простыней и спустил их на улицу. Манипуляции пенсионера заметили прохожие, которые вызвали спасателей и полицию.
К пенсионеру по пожарной лестнице поднялся участковый, который и оказал помощь старику.
Все происходившее оказалось на видеозаписях одного из очевидцев событий.