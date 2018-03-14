Общество

47 минут назад

В магазине нашли просроченные котлеты и селёдку

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#торговля #просрочка

В Чаплыгинском районе сегодня проверили 51 торговую точку.

Сегодня при проведении информационно-аналитического наблюдения в Чаплыгинском районе в двух торговых предприятиях из 51 проверенного выявлены факты нарушений требований санитарного законодательства и Правил продажи отдельных видов товаров.

Как сообщает Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в одном магазине с истекшим сроком годности в продаже находились картофель с грибами, котлеты, сельдь; отсутствовали маркировки с указанием веса, сроков годности на фасованную замороженную продукцию.

В другом магазине отсутствовали маркировки с указанием веса, сроков годности на фасованную замороженную продукцию – клюкву замороженную, отсутствие наличия единообразных и четко оформленных ценников с указанием наименования товара на отдельные виды продуктов питания.
159
#торговля #просрочка

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