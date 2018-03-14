При ревитализации центра Липецка за основу возьмут опыт Иркутска

Об этом мэр Сергей Иванов рассказал школьникам.

Как сообщает пресс-служба департамента образования, состоялось традиционное заседание круглого стола «Диалог с властью». Пообщаться с представителями школ областного центра пришли глава Липецка Сергей Иванов, председатель департамента образования Александр Мочалов и начальник отдела по работе с молодежью Надежда Бухтинова. Организатором мероприятия стал городской Совет лидеров ученического самоуправления и детского движения.



В начале заседания Сергею Иванову рассказали об истории и работе данного объединения. Как известно, в этом году организация отмечает десятилетие. Как отметили сами ребята, «к первому юбилею накопился солидный багаж добрых дел». В рамках акции «Рука в руке» юные липчане организовали сбор книг и игрушек для воспитанников интернатов. Конкурс «Лидер XXI века» помогал их сверстникам открыть и развить в себе управленческие способности. Ребята достойно представляли город и регион на форуме «ЦФО «Я – за ученическое самоуправление». Они постоянно стремятся сделать жизнь сверстников и свою собственную интереснее, наполняя ее возможностью не просто интересно, но и с пользой провести время. Проводятся вечера отдыха, балы-маскарады, позволяющие прикоснуться к истории, квесты, заставляющие искать нестандартные пути решения вопросов, турниры по игре «Что? Где? Когда?» и т.д.



В своем вступительном слове глава Липецка поблагодарил ребят за инициативность и неравнодушие. Мэр сразу отказался от общения «по бумажке» и призвал всех к свободной беседе. Множество вопросов касались планов по благоустройству Липецка. Сергей Иванов рассказал собравшимся о площадках, что преобразятся в этом году в рамках работ по обустройству общественных пространств, а также о новых возможностях, которые откроются для жителей города с их появлением. Кроме того, градоначальник поделился планами по ревитализации центра Липецка. В данном случае, по словам мэра, за образец взят опыт Иркутска, где создана зона исторической застройки под названием «Сто тридцатый квартал» или «Иркутская слобода».



Интересуясь, как городские власти планируют решать те или иные вопросы, юные липчане выступали и с собственными предложениями. Так в ходе обсуждения пропаганды здорового образа жизни ученики школы №47 Глеб Аверьянов и Денис Стюфляев предложили вниманию собравшихся свой собственный проект «Флэтбол в школы» (от англ. flat — квартира и ball — мяч). По словам ребят, это тот же футбол, но вместо поля здесь небольшое пространство, окруженное невысокой стенкой. Сегодня на поддержку и развитие своего замысла пионерам зарождающегося вида спорта необходимо порядка 100 тысяч рублей. В ответ глава Липецка предложил ребятам спортивное пари.



- От лица администрации я бросаю вам вызов. Мы проведем футбольный матч между нашими командами. О времени и месте договоримся дополнительно. Выигрываете – получаете поддержку (смеется). Конечно поддержим – успокоил юных спортсменов Сергей Иванов. – Это очень важно, что вы не только просите, но и сами упорно следуете к своей цели. Однако предложение сыграть в силе!



Также градоначальник поручил Александру Мочалову рассмотреть возможность приобретения специальных костюмов для команды по стрельбе, состоящей из воспитанников школы №14. Сегодня ребята представляют город и Липецкую область уже на всероссийском уровне. В свою очередь, председатель департамента образования поделился своими мыслями о том, как сделать школу вторым домом.



- Для начала нужно, чтобы в первом доме – семье - была здоровая обстановка. Сегодня образовательные учреждения переходят на односменный режим работы. Это открывает перед нами множество дополнительных возможностей в создании и продлении работы различных кружков, секций. Проводя свой досуг здесь, занимаясь любимым делом, ученик и сможет обрести в стенах школы второй дом, а в лице одноклассников настоящих верных друзей, - убежден Александр Мочалов.



Начальник отдела по работе с молодежью администрации Липецка Надежда Бухтинова рассказала об изюминках предстоящего Молодежного конвента «Диалог 2.0».



- В этом году мероприятие пройдет под девизом «Руками молодых». Мне особенно приятно отметить, что в нем впервые принимаете участие вы – «Городской Совет лидеров ученического самоуправления и детского движения». В связи с этим и домашнее задание – каждый из вас должен подумать, чему он может и хочет научить своих сверстников. Таким образом, изюминкой конвента станут ваши умения, таланты, - раскрыла секрет Надежда Бухтинова.



В ходе встречи, продолжавшейся более полутора часов, юные липчане обсудили с градоначальником целый ряд вопросов, касающихся развития образования, спорта, экологии и других сфер.



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