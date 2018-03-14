Общество

сегодня, 22:22

В Липецкой области произошел уникальный случай в коневодстве

6 646
#коневодство
1
В Липецкой области произошел уникальный случай в коневодстве

В Становлянском районе кобыла родила сразу двоих жеребят

Как сообщает сообщество становлянской газеты «Звезда» «ВКонтакте», в селе Ламское, в местной агрофирме произошло «уникальное в истории коневодства событие, практически чудо — кобылица тракененской породы по кличке Пустельга перед 8 марта родила сразу двоих милых и здоровых жеребят! Отец новорождённых — Вандербилт — представитель ганноверской породы.

А чудом это можно считать потому, что лошади крайне редко рожают двойню, потому что просто физически не в состоянии выносить сразу два полноценных плода. Даже в том случае, если кобыла носит двойню, шанс родить здоровых малышей составляет всего один к десяти тысячам. К счастью, чудеса случаются…»

Фото: vk.com/zvezda1931

6 646
#коневодство
1

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Чем живет село

21 секунду назад
Агитационная группа какаято, становое. Темы: кони, выборы, путин, путин, выборы, снег, путин, выборы, выборы, королев, зима...
ответить

ЕР

14 минут назад
заботится о вас
ответить

опа

45 минут назад
председатель колхоза документы на мат капитал уже подал?
ответить

Ух ты

54 минуты назад
Классно , какие милые жеребята , растите здоровыми и крепкими , а мамочке что бы хватило молочка и терпения
ответить

я спрашиваю

55 минут назад
где вечерк ? аааа? бездельники город48 гдеееее вечерррркаааа?
ответить

Усмань поздравляет

57 минут назад
мои поздравления передайте Пустельге и Вандербилт
ответить

Липецк

59 минут назад
Слава Королеву!!!
ответить

Еще в рубрике

На покупку жилья детям-сиротам направят 320 миллионов рублей
#дети #сироты #жильё
На покупку жилья детям-сиротам направят 320 миллионов рублей

28 минут назад

Общество
В магазине нашли просроченные котлеты и селёдку
#торговля #просрочка
В магазине нашли просроченные котлеты и селёдку

47 минут назад

Общество
При ревитализации центра Липецка за основу возьмут опыт Иркутска
#образование
1
При ревитализации центра Липецка за основу возьмут опыт Иркутска

57 минут назад

Общество
Минстрой предложил рыночную стоимость жилья в Липецкой области
6
Минстрой предложил рыночную стоимость жилья в Липецкой области

сегодня, 20:13

Общество
Липецк один из самых сытых городов
#обед #доход #рейтинг
18
Липецк один из самых сытых городов

сегодня, 19:18

Общество
В финал областного конкурса «Учитель года» вышли «музыкант», «физик», «географ», и две «англичанки»
#"Учитель года"
6
В финал областного конкурса «Учитель года» вышли «музыкант», «физик», «географ», и две «англичанки»

сегодня, 18:40

Общество