В Липецкой области произошел уникальный случай в коневодстве

В Становлянском районе кобыла родила сразу двоих жеребят

Как сообщает сообщество становлянской газеты «Звезда» «ВКонтакте», в селе Ламское, в местной агрофирме произошло «уникальное в истории коневодства событие, практически чудо — кобылица тракененской породы по кличке Пустельга перед 8 марта родила сразу двоих милых и здоровых жеребят! Отец новорождённых — Вандербилт — представитель ганноверской породы.

А чудом это можно считать потому, что лошади крайне редко рожают двойню, потому что просто физически не в состоянии выносить сразу два полноценных плода. Даже в том случае, если кобыла носит двойню, шанс родить здоровых малышей составляет всего один к десяти тысячам. К счастью, чудеса случаются…»

Фото: vk.com/zvezda1931