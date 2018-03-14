Минстрой предложил рыночную стоимость жилья в Липецкой области

Минстрой России представил для общественного обсуждения проект приказа, которым предлагается утвердить показатели средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по субъектам федерации на II квартал текущего года

Как отмечает информационно-правовой портал Гарант.ру, наибольший размер стоимости жилья предполагается установить в следующих регионах:

Москва – 91 670 руб.;

Санкт-Петербург – 67 221 руб.;

Сахалинская область – 62 951 руб.;

Ненецкий автономный округ – 60 166 руб.;

Московская область – 57 748 руб.;

Приморский край – 53 107 руб.;

Ямало-Ненецкий автономный округ – 52 996 руб.;

Республика Саха (Якутия) – 52 940 руб.



Для Липецкой области предлагается цена 1 квадратного метра жилья - 33 тысячи 106 рублей.