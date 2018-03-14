сегодня, 20:13
Минстрой предложил рыночную стоимость жилья в Липецкой области
Минстрой России представил для общественного обсуждения проект приказа, которым предлагается утвердить показатели средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по субъектам федерации на II квартал текущего года
Москва – 91 670 руб.;
Санкт-Петербург – 67 221 руб.;
Сахалинская область – 62 951 руб.;
Ненецкий автономный округ – 60 166 руб.;
Московская область – 57 748 руб.;
Приморский край – 53 107 руб.;
Ямало-Ненецкий автономный округ – 52 996 руб.;
Республика Саха (Якутия) – 52 940 руб.
Для Липецкой области предлагается цена 1 квадратного метра жилья - 33 тысячи 106 рублей.
Что там произошло в экономике???
Неавтофанат
Строитель