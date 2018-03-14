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Минстрой предложил рыночную стоимость жилья в Липецкой области

3 867
Минстрой предложил рыночную стоимость жилья в Липецкой области

Минстрой России представил для общественного обсуждения проект приказа, которым предлагается утвердить показатели средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по субъектам федерации на II квартал текущего года

Как отмечает информационно-правовой портал Гарант.ру, наибольший размер стоимости жилья предполагается установить в следующих регионах: 
Москва – 91 670 руб.;
Санкт-Петербург – 67 221 руб.;
Сахалинская область – 62 951 руб.;
Ненецкий автономный округ – 60 166 руб.;
Московская область – 57 748 руб.;
Приморский край – 53 107 руб.;
Ямало-Ненецкий автономный округ – 52 996 руб.;
Республика Саха (Якутия) – 52 940 руб.

Для Липецкой области предлагается цена 1 квадратного метра жилья - 33 тысячи 106 рублей.
3 867

Комментарии (3)

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Что там произошло в экономике???

27 минут назад
В далёком 2007 году при моей зарплате на комбинате в 12000 рублей я продавал свою однокомнатную за 35 000 (кв. м ) Сейчас моя зарплата почти в трое больше, но на сколько упал жизненный уровень, что эта цена даже сейчас для многих велика... А всё кризис надуманный, когда наши власти и работодатели отжимают у нас последние деньги. Я не богат, корплю над жалкими рублями, а налог на недвижимость липецкая налоговоя увеличила за последние 2 года более, чем в 10 раз, хотя разрешённый коридор (законно) мог бы быть в 5 раз меньше, но они (суки) решили брать по максимуму. У моего друга инвертарная стоимость 480 000 , он платит 2000, а у меня 520 000 с меня сдирают почти 12 000.
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Неавтофанат

30 минут назад
Она была такой 10 лет назад! Только прибавляли еще стоимость коммуникаций - 30%, которые нужно безвозмездно передать, т.е. подарить, эксплуатирующей организации!
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Строитель

33 минуты назад
Сечас рынок продажи упал до минимума. За неделю продоется 1 квартира . Цены завышены а у людей нет денег . Чиновники и алигархи такое дерьмо не покупают , строят дварци и замки.
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