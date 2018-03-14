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сегодня, 18:40

В финал областного конкурса «Учитель года» вышли «музыкант», «физик», «географ», и две «англичанки»

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#"Учитель года"
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В финал областного конкурса «Учитель года» вышли «музыкант», «физик», «географ», и две «англичанки»

Победитель получит 250 тысяч рублей и право представлять наш регион на Всероссийском конкурсе.

Сегодня завершился первый этап финала областного конкурса «Учитель года Липецкой области». 12 – победителей муниципальных этапов конкурса поделились своими профессиональными умениями. В итоге были объявлены имена пяти лауреатов конкурса, которые 23 марта на базе ЛГПУ определят абсолютного победителя.

В областном управлении образования и науки назвали их имена:Ирина Чернышова - учитель английского языка МБОУ «Лицей № 1» посёлка Добринка; Галина Конюшенко - учитель английского языка МБОУ СОШ № 1 Задонска; Николай Щеглов - учитель музыки МБОУ «Лицей с. Хлевное»; Александр Майборода - учитель физики МБОУ «Средняя школа № 23 города Ельца»; Виктория Чернышева - учитель географии МБОУ гимназии № 12 Липецка.

Напомним, на первый этап финала было заявлено по одному учителю технологии, музыки, географии, а также по два учителя физической культуры, истории и обществознания, физики, математики, четыре учителя начальных классов и пять учителе иностранных языков.

На втором этапе финала областного публичного конкурса учителям предстоит провести мастер-класс для студентов, педагогов, представителей общественности, чтобы продемонстрировать значимость преподаваемого предмета для формирования мировоззрения учащегося и круглый стол «образовательных политиков».

Абсолютному победителю будет вручён диплом и областная премия в размере 250 тысяч рублей, а также право представлять регион на Всероссийском конкурсе «Учитель года».

Лауреатам конкурса, победителям, занявшим места со второго по пятое, вручается диплом и областная премия в размере 50 тысяч рублей.

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#"Учитель года"
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Комментарии (1)

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Любопытный

52 минуты назад
Путевки получил местком. Рядили, ссорились, делили. А потому постановили - Путевки получил местком! Победит, вероятно, опять учитель МБОУ гимназии № 12 Липецка. Или на год подарят кому-то, чтобы видимость сохранить?
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