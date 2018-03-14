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Минобрнауки потратит 49 млрд рублей на устранение дефицита яслей

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#детские сады
Минобрнауки потратит 49 млрд рублей на устранение дефицита яслей

Министерство образования и науки планирует за два года создать 729 новых яслей. На это из госбюджета в 2018-м и 2019-м будет направлено 49 млрд рублей.

В программе расширения сети будут задействованы 82 субъекта, сообщили «Известиям» в ведомстве. По поручению президента, к 2021 году будет ликвидирована очередь в ясли для малышей от двух месяцев до трех лет. В послании Федеральному собранию Владимир Путин поставил задачу создать за три года 270 тыс. мест.

Генеральный директор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко отметил, что организация одного места в детском саду стоит порядка 600 тыс. рублей. На 49 млрд рублей возможно создать порядка 80 тыс. мест, то есть для ликвидации дефицита нужно втрое больше средств.

Для решения поставленной президентом задачи необходимо либо выделение дополнительных средств из федерального бюджета, либо софинансирование из регионов. По словам Рыбальченко, развитие сети ясельных групп позволит российским женщинам совмещать работу и воспитание детей.

181
#детские сады

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