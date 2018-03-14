Общество

29 минут назад

В марте на 30 предприятиях зарплата выросла в среднем на треть

3 249
#зарплата

Средняя зарплата в сфере торговли - 21912 рублей.

Как сообщает Управление потребительского рынка и ценовой политики ялипецкой области, в целях реализации мероприятий по легализации трудовых отношений, снижению неформальной занятости, ликвидации задолженности по заработной плате в сферы потребительского рынка в марте 2018 года специалистами Управления проведена адресная работа с 30 предприятиями сферы потребительского рынка, руководители всех предприятий увеличили заработную плату в среднем на 32%.

Но хоть руководители предприятий и увеличили заработную плату, она по-прежнему остается ниже уровня средней заработной платы по виду экономической деятельности «оптовая и розничная торговля», которая за 2017 год составила 21912 рублей, в сфере общественного питания 17712 рублей. Адресная работа с руководителями данных предприятий по дальнейшему поэтапному повышению заработной платы будет продолжена.
3 249
#зарплата

Комментарии (3)

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нищие неслыханно разбогатели

2 минуты назад
они имелии виду,что заплата была 8 тыс. а стала 11 тыс.
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а после выборов- снова упадет!

3 минуты назад
Разве не так?
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мнение

11 минут назад
Ой, огласите, пожалуйста, весь список предприятий. Даже интересно, где так щедро зарплату к выборам подняли ? Хочется за людей порадоваться. А то на нашем предприятии, наверное, не знают ,что зарплату поднять уже можно(((
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