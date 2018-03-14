В марте на 30 предприятиях зарплата выросла в среднем на треть

Средняя зарплата в сфере торговли - 21912 рублей.

Как сообщает Управление потребительского рынка и ценовой политики ялипецкой области, в целях реализации мероприятий по легализации трудовых отношений, снижению неформальной занятости, ликвидации задолженности по заработной плате в сферы потребительского рынка в марте 2018 года специалистами Управления проведена адресная работа с 30 предприятиями сферы потребительского рынка, руководители всех предприятий увеличили заработную плату в среднем на 32%.



Но хоть руководители предприятий и увеличили заработную плату, она по-прежнему остается ниже уровня средней заработной платы по виду экономической деятельности «оптовая и розничная торговля», которая за 2017 год составила 21912 рублей, в сфере общественного питания 17712 рублей. Адресная работа с руководителями данных предприятий по дальнейшему поэтапному повышению заработной платы будет продолжена.