Происшествия
сегодня, 17:15
Известная модель попала в пьяное ДТП в Липецке
"Центр города - и одни «алкаши» за рулём!!!" - в сердцах описала ситуацию девушка.
Известная модель, участница проекта "Экс на пляже" и победительница проекта "Супермамочки" Анастасия Рубленко-Борисова попала в ДТП в Липецке. Девушка записала видео с места аварии, которое уже набрало 4706 просмотров и 30 комментариев.
Анастасия возмущена ситупацией на дорогах в Липецке.
- С места ДТП: пьяный водитель в присутствии полицейских говорит: "Ну, мы с девчонками договорились, да?! Девочки!?", - описывает ДТП Анастасия Рубленко у себя на странице в Инстаграм. - Метель. Честно сказать, в этот день я была «мягко» удивлена работой полицейских в городе Липецк. Гололедица. Два пьяных водителя с двух сторон разбили мне машину! Один подрезать меня решил и спихнул своим багажником в сторону, второй «не увидел» машину, стоящую на «аварийках» и выскочил навстречу мне!!! Если бы не моя приоткрытая дверь, которая взяла удар на себя, - прощай... Пока нас оформляли, произошло ещё 2 ДТП рядом. Время шло, а эти «пьянчуги» сговорились и решили свалить вину всю на меня! Так вот ещё подробности: сотрудники ДПС (на видео их нет) не хотели оформлять пьяных водителей, т.к. по судам «замахаются» таскаться!!! На что наш ответ: анонимный звонок их руководству. Сразу все оформляться стало, и даже пьяные водители в протоколах появились! Так ещё сотрудники ДПС садились к нам в машину и спрашивали: «А кто набрал начальству?! Вы, случаем, не звонили?! »Спрашивали, сколько нам эти «алкаши» взятку предлагали!!! Зачем им это знать?! Вот зачем?! Выписали мне штраф, который вообще не относится к моей машине, что снова подтверждает всю компетентность наших сотрудников!!!Ребят, когда остановили понятых - они тоже были пьяными... Вы можете себе представить эту картину вообще?! Центр города - и одни «алкаши» за рулём!!! Я до сих пор под впечатлением этого вечера... 5 часов на морозе оформлялись! Я со своими почками после операции в туфлях..Пусть это будет самый кошмарный день в моей жизни...Сотрудникам ДПС города Липецк - респект! Говорят, в Москве коммерции много, у нас в городе ещё хуже!!! Так держать!
Фото www.instagram.com/p/BfbNlHvndEF/?taken-by=krolik_rodzher
Анастасия возмущена ситупацией на дорогах в Липецке.
- С места ДТП: пьяный водитель в присутствии полицейских говорит: "Ну, мы с девчонками договорились, да?! Девочки!?", - описывает ДТП Анастасия Рубленко у себя на странице в Инстаграм. - Метель. Честно сказать, в этот день я была «мягко» удивлена работой полицейских в городе Липецк. Гололедица. Два пьяных водителя с двух сторон разбили мне машину! Один подрезать меня решил и спихнул своим багажником в сторону, второй «не увидел» машину, стоящую на «аварийках» и выскочил навстречу мне!!! Если бы не моя приоткрытая дверь, которая взяла удар на себя, - прощай... Пока нас оформляли, произошло ещё 2 ДТП рядом. Время шло, а эти «пьянчуги» сговорились и решили свалить вину всю на меня! Так вот ещё подробности: сотрудники ДПС (на видео их нет) не хотели оформлять пьяных водителей, т.к. по судам «замахаются» таскаться!!! На что наш ответ: анонимный звонок их руководству. Сразу все оформляться стало, и даже пьяные водители в протоколах появились! Так ещё сотрудники ДПС садились к нам в машину и спрашивали: «А кто набрал начальству?! Вы, случаем, не звонили?! »Спрашивали, сколько нам эти «алкаши» взятку предлагали!!! Зачем им это знать?! Вот зачем?! Выписали мне штраф, который вообще не относится к моей машине, что снова подтверждает всю компетентность наших сотрудников!!!Ребят, когда остановили понятых - они тоже были пьяными... Вы можете себе представить эту картину вообще?! Центр города - и одни «алкаши» за рулём!!! Я до сих пор под впечатлением этого вечера... 5 часов на морозе оформлялись! Я со своими почками после операции в туфлях..Пусть это будет самый кошмарный день в моей жизни...Сотрудникам ДПС города Липецк - респект! Говорят, в Москве коммерции много, у нас в городе ещё хуже!!! Так держать!
Фото www.instagram.com/p/BfbNlHvndEF/?taken-by=krolik_rodzher
резюме
я всегда
напилося ,ты,пьяно,
ДТП
Наталья
Who is it?
дающий злыдням
да,засадили
репа
странно,