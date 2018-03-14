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Путин осмотрел готовый участок автодорожной части Крымского моста‍

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#Крым #мост #Путин
Путин осмотрел готовый участок автодорожной части Крымского моста‍

Президент Владимир Путин осмотрел готовый участок автодорожной части Крымского моста. Глава государства приехал на автобусе со стороны Краснодарского края на самый большой пролет — арочный — единственное место, где под сооружением могут проходить корабли.

Президент РФ Владимир Путин не исключил, что Крымский мост будет сдан в эксплуатацию раньше срока, - пишут "Известия".

«Хотелось бы, чтобы люди могли пользоваться Крымским мостом уже в летний сезон», — отметил президент.

Путин прибыл сегодня на строящийся Крымский мост. Ожидается, что глава государства проверит, как идет сооружение, и пообщается со строителями. В дальнейшем, как сообщалось, запланирован визит российского лидера в Крым.

Строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года. Это самый длинный мост в России и Европе, его протяженность составит 19 км. На данный момент уже завершено сооружение основных конструкций автодорожной части моста.

В строительстве задействованы более 10 тысяч строителей. Сдача автодорожной части Крымского моста по графику запланирована в декабре 2018 года, железнодорожной части — в конце 2019 года.
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#Крым #мост #Путин

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