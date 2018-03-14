сегодня, 17:03
Самой счастливой страной мира по итогам 2017 года стала Финляндия
Датский исследовательский центр The Happiness Research Institute опубликовал предварительную версию рейтинга самых счастливых стран мира. Первую строчку в нем заняла Финляндия. Топ-10 самых счастливых стран был опубликован в Twitter центра.
По данным агентства, Финляндия поднялась на первое место с пятого в прошлогоднем списке, оттеснив на второе место лидера 2017 года - Норвегию. Кроме них, в первую десятку списка также вошли Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия. США опустились на 18-ю строчку списка с 14-й в прошлом году. В отличие от докладов прошлых лет, новый рейтинг включил оценки счастья и благополучия иммигрантов в 117 из 156 стран списка.
Первая десятка в докладе 2017 года включала Норвегию, Данию, Исландию, Швейцарию, Финляндию, Нидерланды, Канаду, Новую Зеландию, Австралию и Швецию. Россия находилась на 49-м месте списка.
Всемирный доклад счастья публикуется с 2012 году организацией Sustainable Development Solutions Network (SDSN, Сеть по поиску решений в целях устойчивого развития) при поддержке ООН, страны в нем ранжируются по уровню счастья. При его составлении исследователи учитывают такие показатели, как ВВП на душу населения, продолжительность жизни, соблюдение гражданских свобод, гарантии занятости, уровень коррупции, а также результаты опросов общественного мнения. Респонденты отвечают на вопросы об уровне персональной свободы, уверенности в завтрашнем дне, щедрости, причинах для радости и беспокойства и других, - передает ТАСС.