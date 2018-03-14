«Газпром» назвал сроки расторжения контрактов с «Нафтогазом»‍

Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым сообщил, что процесс расторжения контрактов между российской компанией и "Нафтогазом" займет до двух лет.





«Без сомнения, процедура расторжения контрактов не очень быстрая. По-видимому, на это уйдет плюс-минус 1,5-2 года», — сообщил Миллер.



Он отметил, что разрыв контрактов даст «Газпрому» возможность избежать новых штрафов за 2018 и 2019 годы за уменьшение объемов транзита. Миллер подчеркнул, что на сегодняшний день контракты с Украиной для российской компании — «экономически неэффективны и нецелесообразны».



Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов прокомментировал



«Понятно, что разрыв контрактов с Украиной — это долгий процесс. По большому счету, затягивать этот процесс заинтересованы все стороны. И Европа, которая не хочет замерзнуть без российского газа. И Россия, которая этот газ успешно Старому Свету продает. И Украина, получающая деньги за транзит. Да и нет сегодня внятной альтернативы поставок газа в Европу, кроме как через Украину. «Северный поток-2» еще надо построить, «Южный поток» до конца даже не согласован.



Недавно Великобритания купила у нас СПГ. Но терминалы для отправки СПГ в Европу с помощью судов тоже еще надо оборудовать. Проще говоря, если разорвать контракты с Украиной немедленно, то процесс поставок газа в нужном объеме элементарно встанет. Возможно, через пару лет действительно будет выстроена необходимая инфраструктура, и Россия сможет обойтись без Украины. Без этого слишком уж капризного и ненадежного партнера», — пояснил Андрей Иванов.



С другой стороны, заметил эксперт, а хотят ли Москва и Киев окончательно разрывать отношения? На его взгляд, сегодня газовые контракты — это своего рода «поводы» и «предлоги» для сохранения хоть какого-то взаимодействия.



«Это как любящие супруги на грани развода, которые возвращаются обратно то за одной вещью, то за другой. И не потому, что нужна какая-то вещь, а потому, что тянет. На Украине, что бы ни говорили, а понимают, что без России им не прожить. Ругаться можно бесконечно, но многовековую связь не разорвать. Да и как разорвать, если россияне и украинцы давно переженились, мы один народ. И вся история показывает, что экономика территории, называемой Украиной, может развиваться только в кооперации с Россией. И Россия не может отпустить Украину на все четыре стороны.



Не отдавать же наших людей в лоно европейской цивилизации, где наши братья будут людьми второго сорта? Какой бы ни была политика Киева, а люди-то в соседней стране живут родные. И с экономической точки зрения, с какой стати мы должны отказываться от украинского рынка, приближать инфраструктуру НАТО к нашим границам? Но вот так получилось, что помимо газовых контрактов почти ничего не осталось. Судиться будут долго. Но все понимают, что до окончательного «развода» доводить дело не стоит. Поэтому ругаться стороны будут, но в итоге о чем-нибудь договорятся», — резюмировал Андрей Иванов. Расторжение контрактов между «Газпромом» и украинской газовой компанией «Нафтогаз» займет до двух лет, заявил глава российской госкорпорации Алексей Миллер в ходе своей встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым.«Без сомнения, процедура расторжения контрактов не очень быстрая. По-видимому, на это уйдет плюс-минус 1,5-2 года», — сообщил Миллер.Он отметил, что разрыв контрактов даст «Газпрому» возможность избежать новых штрафов за 2018 и 2019 годы за уменьшение объемов транзита. Миллер подчеркнул, что на сегодняшний день контракты с Украиной для российской компании — «экономически неэффективны и нецелесообразны».Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов прокомментировал ФАН заявление Миллера.«Понятно, что разрыв контрактов с Украиной — это долгий процесс. По большому счету, затягивать этот процесс заинтересованы все стороны. И Европа, которая не хочет замерзнуть без российского газа. И Россия, которая этот газ успешно Старому Свету продает. И Украина, получающая деньги за транзит. Да и нет сегодня внятной альтернативы поставок газа в Европу, кроме как через Украину. «Северный поток-2» еще надо построить, «Южный поток» до конца даже не согласован.Недавно Великобритания купила у нас СПГ. Но терминалы для отправки СПГ в Европу с помощью судов тоже еще надо оборудовать. Проще говоря, если разорвать контракты с Украиной немедленно, то процесс поставок газа в нужном объеме элементарно встанет. Возможно, через пару лет действительно будет выстроена необходимая инфраструктура, и Россия сможет обойтись без Украины. Без этого слишком уж капризного и ненадежного партнера», — пояснил Андрей Иванов.С другой стороны, заметил эксперт, а хотят ли Москва и Киев окончательно разрывать отношения? На его взгляд, сегодня газовые контракты — это своего рода «поводы» и «предлоги» для сохранения хоть какого-то взаимодействия.«Это как любящие супруги на грани развода, которые возвращаются обратно то за одной вещью, то за другой. И не потому, что нужна какая-то вещь, а потому, что тянет. На Украине, что бы ни говорили, а понимают, что без России им не прожить. Ругаться можно бесконечно, но многовековую связь не разорвать. Да и как разорвать, если россияне и украинцы давно переженились, мы один народ. И вся история показывает, что экономика территории, называемой Украиной, может развиваться только в кооперации с Россией. И Россия не может отпустить Украину на все четыре стороны.Не отдавать же наших людей в лоно европейской цивилизации, где наши братья будут людьми второго сорта? Какой бы ни была политика Киева, а люди-то в соседней стране живут родные. И с экономической точки зрения, с какой стати мы должны отказываться от украинского рынка, приближать инфраструктуру НАТО к нашим границам? Но вот так получилось, что помимо газовых контрактов почти ничего не осталось. Судиться будут долго. Но все понимают, что до окончательного «развода» доводить дело не стоит. Поэтому ругаться стороны будут, но в итоге о чем-нибудь договорятся», — резюмировал Андрей Иванов.