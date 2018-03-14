Происшествия

сегодня, 16:46

В Липецке вынесен приговор по делу украинских наркоторговцев

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#наркотики
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В Липецке вынесен приговор по делу украинских наркоторговцев

Сегодня в здании Липецкого областного суда закончено вынесение приговора по делу 11 граждан Украины, обвиняемых в организации преступного сообщества, а также незаконном распространении наркотических веществ, в том числе, в особо крупном размере.

Подсудимые получили от 11 до 14 лет лишения свободы. 

Судом установлено, что преступная группа действовала на территории Липецка, Рязани и Московской области с осени 2015 года. Вербовка членов преступной группы осуществлялась в сети Интернет, с ее помощью координировались действия членов ОПТ, а также осуществлялось распространение наркотических средств.
526
#наркотики
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