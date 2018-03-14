Культура

сегодня, 16:47

Липчане могут подержать в руках изданное в 1900-м году Евангелие

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#выставка
Липчане могут подержать в руках изданное в 1900-м году Евангелие

Сегодня - День православной книги.

Как сообщает пресс-служба департамента культуры Липецка, познакомиться с различными изданиями Библии, посмотреть роскошные альбомы русской иконописи и даже подержать в руках Евангелие, изданное в Киево-Печерской Лавре в 1900 году, липчане смогут на выставке «Свет православной книги», которая открылась в Центральной городской библиотеке имени С.А.Есенина.

- Мы собрали наиболее интересные образцы православной и духовной литературы. У нас широко представлены как православные энциклопедии и литература по христианской культуре, так и художественные произведения духовного содержания. Отдельная часть экспозиции посвящена православию на Липецкой земле – её иллюстрируют книги о местных святынях, сборники наших поэтов и, конечно, многотомное издание краеведов Андрея Найденова и Александра Клокова «Храмы и монастыри Липецкой и Елецкой Епархии», - отметили в библиотеке.

Выставку посвятили Дню православной книги, который отмечается 14 марта. Дата выбрана не случайно, почти полтысячелетия назад, 1 марта (14 по новому стилю) 1564 года, в свет вышла первая русская печатная книга – «Апостол» Ивана Федорова.

Посетить экспозицию липчане и гости города смогут в течение недели.

Фото culture48.ru
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#выставка

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