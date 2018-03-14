В Липецкой области прошел конкурс «А ну-ка, девушки!»

Центр социальной защиты населения по Добровскому району организовал в честь Международного женского дня праздничный конкурс «А ну-ка, девушки!», в котором приняли участие социальные работники.

Конкурс социальных работников «А ну-ка, девушки!» прошел в Добровском районном Доме культуры, зал для проведения мероприятия был предоставлен в рамках социального партнерства. В день праздника всех объединяло весеннее настроение и радостные улыбки, сообщили в управлении социальной защиты населения Липецкой области.

В конкурсе приняли участие социальные работники 9 отделений центра социальной защиты населения по Добровскому району. Каждая участница представляла себя в четырех этапах, который имел социальное направление. Во время проведения конкурса социальные работники максимально использовали творческие способности, знания, умения и навыки. А самое главное - они создали праздничное настроение всем сотрудницам учреждения и присутствующим в зале. Члены жюри по достоинству оценили все этапы конкурса, поздравили всех участниц мероприятия с международным женским днем 8 марта. Конкурс получился веселым и по-весеннему теплым.

Фото: szn.lipetsk.ru