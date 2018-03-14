Общество

сегодня, 16:39

В Липецкой области прошел конкурс «А ну-ка, девушки!»

1 287
#конкурс. соцзащита
В Липецкой области прошел конкурс «А ну-ка, девушки!»

Центр социальной защиты населения по Добровскому району организовал в честь Международного женского дня праздничный конкурс «А ну-ка, девушки!», в котором приняли участие социальные работники.

Конкурс социальных работников «А ну-ка, девушки!» прошел в Добровском районном Доме культуры, зал для проведения мероприятия был предоставлен в рамках социального партнерства. В день праздника всех объединяло весеннее настроение и радостные улыбки, сообщили в управлении социальной защиты населения Липецкой области.

В конкурсе приняли участие социальные работники 9 отделений центра социальной защиты населения по Добровскому району. Каждая участница   представляла себя в четырех этапах, который имел социальное направление. Во время проведения конкурса социальные работники максимально использовали творческие способности, знания, умения и навыки. А самое главное - они создали праздничное настроение всем сотрудницам учреждения и присутствующим в зале. Члены жюри по достоинству оценили все этапы конкурса, поздравили всех участниц мероприятия с международным женским днем 8 марта. Конкурс получился веселым и по-весеннему теплым.

Фото: szn.lipetsk.ru

1 287
#конкурс. соцзащита

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Горожанин

58 минут назад
Судя по фото, конкурс был "А ну-ка бабки".
ответить

Еще в рубрике

В марте на 30 предприятиях зарплата выросла в среднем на треть
#зарплата
3
В марте на 30 предприятиях зарплата выросла в среднем на треть

27 минут назад

Общество
В Елецком районе прошел зимний турнир по автослалому
#автослалом
В Елецком районе прошел зимний турнир по автослалому

сегодня, 16:36

Общество
«Пять тысяч их осталось на полях Шампани…»
#Первая мировая война
3
«Пять тысяч их осталось на полях Шампани…»

сегодня, 16:20

Общество
Верховный суд поставил точку в споре о стоимости проезда в Липецке
#транспорт #проезд
31
Верховный суд поставил точку в споре о стоимости проезда в Липецке

сегодня, 16:15

Общество
Начальник почтового отделения присвоила деньги клиента
#коррупция
4
Начальник почтового отделения присвоила деньги клиента

сегодня, 15:13

Общество
Школы области получат новые автобусы
#автобус #образование
5
Школы области получат новые автобусы

сегодня, 15:03

Общество