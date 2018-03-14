В Елецком районе прошел зимний турнир по автослалому

На автодроме «Колизей» состоялся открытый турнир по автосламому среди автомобилистов – любителей.

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Автослалом – гонки на время по размеченной стойками, конусами или покрышками территории со сложной трассой - крутые повороты, змейки, развороты на 180 градусов задним и передним ходом, и т. п.Такое мероприятие проходило впервые. В нем мог принять участие любой желающий на штатном автомобиле. Основная задача пройти дистанцию за меньший промежуток времени. Основную роль здесь играло мастерство участника.Турнир был организован общественной организацией по развитию автомобильного и мотоциклетного спорта в Елецком районе при поддержке администрации Елецкого муниципального района и администрации Лавский сельский совет.Как отметили в администрации Елецкого района, что такие мероприятия организуются для совершенствования спортивного мастерства юных автолюбителей Елецкого района.