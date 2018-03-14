Общество
сегодня, 16:36
В Елецком районе прошел зимний турнир по автослалому
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На автодроме «Колизей» состоялся открытый турнир по автосламому среди автомобилистов – любителей.
Автослалом – гонки на время по размеченной стойками, конусами или покрышками территории со сложной трассой - крутые повороты, змейки, развороты на 180 градусов задним и передним ходом, и т. п.
Такое мероприятие проходило впервые. В нем мог принять участие любой желающий на штатном автомобиле. Основная задача пройти дистанцию за меньший промежуток времени. Основную роль здесь играло мастерство участника.
Турнир был организован общественной организацией по развитию автомобильного и мотоциклетного спорта в Елецком районе при поддержке администрации Елецкого муниципального района и администрации Лавский сельский совет.
Как отметили в администрации Елецкого района, что такие мероприятия организуются для совершенствования спортивного мастерства юных автолюбителей Елецкого района.
Фото: www.elradm.ru
Такое мероприятие проходило впервые. В нем мог принять участие любой желающий на штатном автомобиле. Основная задача пройти дистанцию за меньший промежуток времени. Основную роль здесь играло мастерство участника.
Турнир был организован общественной организацией по развитию автомобильного и мотоциклетного спорта в Елецком районе при поддержке администрации Елецкого муниципального района и администрации Лавский сельский совет.
Как отметили в администрации Елецкого района, что такие мероприятия организуются для совершенствования спортивного мастерства юных автолюбителей Елецкого района.
Фото: www.elradm.ru
399