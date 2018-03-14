Культура

27 минут назад

Танец неслышащих девушек отметили на международном фестивале

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#танцы #фестиваль
Танец неслышащих девушек отметили на международном фестивале

Танец в полной тишине покорил жюри и публику в Казани.

В Казани завершился XIII Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Восточная сказка», который состоялся при поддержке Международной академии музыки Елены Образцовой.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, в конкурсе приняли участие более 1000 человек из разных уголков России и зарубежья. По итогам конкурсных испытаний воспитанники Задонской школы-интерната были удостоены дипломов лауреата I степени в номинации танцевальное творчество; II степени в номинации театральное творчество; I степени в номинации жестовое пение; 2 дипломов I степени и 3 диплома III степени в номинации изобразительное творчество. Педагог дополнительного образования Светлана Иванова награждена специальным призом в номинации лучший педагог.

Примечательно, что на фестивале задонцы были единственным коллективом детей с ограниченными возможностями здоровья и конкурсные испытания они проходили наравне со всеми. Только после вручения дипломов в номинациях танцевальное и театральное творчество члены жюри узнали, что артисты не слышат. И только руководители коллектива знали, что танцуют девушки в полной тишине.

По итогам конкурса воспитанники Специальноц школы-интерната Задонска пополнили копилку своих многочисленных достижений и в очередной раз доказали, что, не смотря на ограничение по здоровью, дети имеют безграничные творческие таланты.

Фото deptno.lipetsk.ru
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#танцы #фестиваль

Комментарии (1)

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Мария Белова

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