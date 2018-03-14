Спорт

34 минуты назад

Фестиваль единоборств в Нововоронеже красиво выиграла сборная Липецка (ФОТО)

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#Каратэ #кекусинкая #синкекусинкай
Фестиваль единоборств в Нововоронеже красиво выиграла сборная Липецка (ФОТО)

На вершине пьедестала - сборная Липецка, на второй строчке - сборная Липецкой области.

В Нововоронеже прошел фестиваль единоборств, в котором добились успеха наши каратисты.

В соревнованиях по киокусинкай среди юношей и девушек от нашего региона принимали участие две команды – сборная Липецка и сборная Липецкой области. Турнир проходил по необычным правилам: в формате «стенка на стенку», т.е. между собой встречались пары бойцов: победа по решению судей оценивалась в 2 балла, которые шли в копилку команды; победа с преимуществом в вадза-ари (средняя оценка) – в 5 баллов; чистая победа – 10 баллов.

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Как рассказал GOROD48 президент липецкой областной федерации синкекусинкай Юрий Смыков, По итогам турнира команда города Липецка с большим отрывом заняла первое место, набрав в общей сумме 310 баллов. Второе место заняла сборная Липецкой области - 238 баллов, третьими стали хозяева татами нововоронежцы.

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В ходе фестиваля аналогичные турниры прошли и по другим видам единоборств - самбо, дзюдо, греко-римской борьбе, тхеквондо, фехтованию.

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#Каратэ #кекусинкая #синкекусинкай

Комментарии (2)

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Мария Белова

1 минуту назад
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анастас

20 минут назад
Молодцы!!! А сколько команд было?
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