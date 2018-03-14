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Начальник почтового отделения присвоила деньги клиента

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#коррупция
Начальник почтового отделения присвоила деньги клиента

14 марта  Грязинским межрайонным прокурором направлено в суд уголовное дело коррупционной направленности, расследованное следственным отделом по Грязи СУ СК России по Липецкой области.

Как сообщили в Грязинской межрайонной прокуратуре, в ходе предварительного расследования было установлено, что в феврале 2018 года начальник ОПС г. Грязи ФГУП "Почта России" присвоила 4300 рублей, полученные от клиента и предназначенные для перечисления организации.

После возбуждения уголовного дела дееньги вернули владельцу.

По результатам расследования сотруднице почты предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ - присвоение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения. 14 марта утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

1 606
#коррупция

Комментарии (2)

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Мария Белова

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Нонка

35 минут назад
тащят все что не приколочено -малость такую спереть и быть судимой для чего
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