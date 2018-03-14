Общество

сегодня, 15:03

Школы области получат новые автобусы

3 488
#автобус #образование
Школы области получат новые автобусы

Они будут осуществлять подвоз детей в Данковском, Елецком, Задонском и Становлянском районах.

Торжественная передача школьных автобусов, поступивших в регион в рамках исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации, состоится 16 марта в 11:00 на территории ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, руководители региона торжественно вручат ключи от автобусов, которые будут осуществлять подвоз детей в Данковском, Елецком, Задонском, Становлянском муниципальных районах.

В рамках федерального проекта обновления школьных автобусных парков Липецкая область получила в 2017 году четыре транспортных средства. Поставленные автобусы соответствуют техническим характеристикам, предъявляемым для перевозки детей в общеобразовательных организациях.

В 2017 году на проект обновления школьных автобусных парков было выделено около 3 млрд. рублей и в регионы Российской Федерации поставлено 1549 новых автобусов. Новые школьные автобусы заменят транспорт, который уже отслужил сроки эксплуатации либо не соответствует требованиям безопасности перевозок школьников.

Ежегодно парк школьных автобусов обновляется за счет средств регионального бюджета. Так в 2017 году было закуплено девять школьных автобусов. Всего за 10 лет на средства областного бюджета (более 206 млн. рублей) было закуплено 303 школьных автобуса.
3 488
#автобус #образование

Комментарии (3)

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Чел

13 минут назад
Где новые трамваи?
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Ваш липчанин

сегодня, 15:28
Они не автобусы, и не новые вовсе
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олеолег

сегодня, 15:25
Где московские трамваи для Липецка.....
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