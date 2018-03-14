Липецкий театр кукол примет участие в международном фестивале

Фестиваль пройдёт в Тамбове.

C 20 по 24 марта Липецкий государственный театр кукол проведет гастроли в Тамбове. Он примет участие в III международном фестивале театров кукол «Предания старины глубокой».



Как сообщила руководитель литературно-драматургической частью Липецкого государственного театра кукол Олеся Ласкателева, в день закрытия фестиваля Липецкий театр кукол покажет спектакль о Великой Отечественной войне «Сонин секрет» в 14.00 и 15.00. Кроме Липецка, в фестивале примут участие театральные коллективы из Астрахани, Гомеля, Витебска, Йыхви, Лусаки, Калининглрада, Костромы, Набережных Челнов, Тулы, Тольятти и Рязани.