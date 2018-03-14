Карманника выманили звонком на украденный телефон

27-летний мужчина вытащил из сумки покупательницы сотовый телефон.

7 марта в торговом зале магазина на бульваре Шубина из кармана покупательницы украли мобильный телефон стоимостью 13000 рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, по подозрению в краже полицейские задержали ранее судимого 27-летнего липчанина. В магазине он увидел, как потерпевшая положила телефон в карман шубы. Воспользовавшись невнимательностью женщины, от украл телефон. Оперативникам пришлось пойти на хитрость, чтобы задержать карманника. Потерпевшая позвонила на похищенный телефон и договорилась с подозреваемым за вознаграждение вернуть похищенное. Женщина пояснила, что готова заплатить любую сумму, так как телефон служебный и принадлежит работодателю. Подозреваемый согласился встретиться, после чего полицейские его задержали.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 2 п. «г» ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование проводит ОП № 7 УМВД России по г. Липецку.