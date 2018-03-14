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сегодня, 14:49

Карманника выманили звонком на украденный телефон

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#карманная кража
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Карманника выманили звонком на украденный телефон

27-летний мужчина вытащил из сумки покупательницы сотовый телефон.

7 марта в торговом зале магазина на бульваре Шубина из кармана покупательницы украли мобильный телефон стоимостью 13000 рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, по подозрению в краже полицейские задержали ранее судимого 27-летнего липчанина. В магазине он увидел, как потерпевшая положила телефон в карман шубы. Воспользовавшись невнимательностью женщины, от украл телефон. Оперативникам пришлось пойти на хитрость, чтобы задержать карманника. Потерпевшая позвонила на похищенный телефон и договорилась с подозреваемым за вознаграждение вернуть похищенное. Женщина пояснила, что готова заплатить любую сумму, так как телефон служебный и принадлежит работодателю. Подозреваемый согласился встретиться, после чего полицейские его задержали.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 2 п. «г» ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование проводит ОП № 7 УМВД России по г. Липецку.

7 1004
#карманная кража
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Комментарии (7)

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непонятки

24 минуты назад
а счего вообще дама взяла что он украл из кармана? может сама выронила он нашел потому и захотел вернуть когда она позвонила, но фимистка быстро ментов подредила чтоб в знак благодарности пацану на пиво дать, а менты умеют работать с кандидатом на статистику ктому же судимым
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Нонка

26 минут назад
Да этот сюжет от души порадовал -дибилы что карманник что полисмены да и потерпевшая -очуметь моим мозгам Краковяк в присядку
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цирк не цирк,

51 минуту назад
А поймали!)))
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Аптекарь

сегодня, 15:28
Это их в мильцонерских институтах таким хитрым комбинациям учат! Нормальный человек до такого не добывается! Еще и статью написали! Цырк самый настоящий!
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Согласен

сегодня, 15:26
Рябята оперативники вообще молодцы! Это ж надо так перехитрить матёрого преступника!! Позвонить на похищенный телефон это конечно не каждый додумывается! Жалко что у см! Нет телефона грабителя заправки и жулики который аптеку обокрали, а то бы вы позвонили ....... к о л х о з н и к и Позорные!
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Какие

сегодня, 15:20
Хитрые оперативники! Такую комбинацию грандиозную придумали! Я в шоке МУР и Скотлонд Ярд вообще отдыхают. Позвонить на телефон и назначить встречу это наивысшее достижение оперативной работы за всю историю уголовного розыска!!! Да такими методами мы все преступления пораскрываем! Чувствуется роль грамотного руководства этой непростой операции!!
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Ну н а х е р

сегодня, 15:08
Как можно быть таким аутистом???? Земля тебе пухом, братишка
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