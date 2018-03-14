Культура
сегодня, 14:46
Проблему одиночества детей в век высоких технологий поднимут в спектакле
1 221
В театре кукол готовят премьеру.
7 апреля в Липецком государственном театре кукол состоится премьера нового спектакля «Гуси-Лебеди». Как сообщили в театре, пьеса была написана липецким детским драматургом Элен Кораблиной.
- Это новая неординарная интерпретация русской народной сказки, - рассказывает драматург. – Я хотела поднять в ней проблему одиночества и брошенности детей в наш век высоких технологий и думаю, это у меня получилось.
Чтобы зрителю было проще проникнуться идеями спектакля, его музыкальное сопровождение будет совершенно необычным – зрители услышат знакомые мотивы, но в интересной обработке русских народных инструментов.
Режиссер постановки – заслуженный артист РЮО – Сергей Рсаненко. Художник – В. Горбунова.Музыкальный руководитель – А. Холопов.
- Это новая неординарная интерпретация русской народной сказки, - рассказывает драматург. – Я хотела поднять в ней проблему одиночества и брошенности детей в наш век высоких технологий и думаю, это у меня получилось.
Чтобы зрителю было проще проникнуться идеями спектакля, его музыкальное сопровождение будет совершенно необычным – зрители услышат знакомые мотивы, но в интересной обработке русских народных инструментов.
Режиссер постановки – заслуженный артист РЮО – Сергей Рсаненко. Художник – В. Горбунова.Музыкальный руководитель – А. Холопов.
1 221
Splndor