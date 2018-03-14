Культура

сегодня, 14:46

Проблему одиночества детей в век высоких технологий поднимут в спектакле

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#театр #кукольный театр

В театре кукол готовят премьеру.

7 апреля в Липецком государственном театре кукол состоится премьера нового спектакля «Гуси-Лебеди». Как сообщили в театре, пьеса была написана липецким детским драматургом Элен Кораблиной.

- Это новая неординарная интерпретация русской народной сказки, - рассказывает драматург. – Я хотела поднять в ней проблему одиночества и брошенности детей в наш век высоких технологий и думаю, это у меня получилось.

Чтобы зрителю было проще проникнуться идеями спектакля, его музыкальное сопровождение будет совершенно необычным – зрители услышат знакомые мотивы, но в интересной обработке русских народных инструментов.

Режиссер постановки – заслуженный артист РЮО – Сергей Рсаненко. Художник – В. Горбунова.Музыкальный руководитель – А. Холопов.
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#театр #кукольный театр

Комментарии (1)

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Splndor

сегодня, 15:15
Надеюсь это действительно что-то новое, а то надоел дедовский навталин. Навогодний утреник не понравился никому из первоклашек.
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