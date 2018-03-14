Общество

сегодня, 14:44

Юные знатоки правил Интернет-торговли получили дипломы

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#Права потребителей #Интернет-торговля
1
Юные знатоки правил Интернет-торговли получили дипломы

10 итоговых вопросов финалисты "щелкали, как орехи".

В администрации Липецкой области подвели итоги конкурса среди учеников липецких школ на знание прав потребителей в вопросах Интернет-торговли. В итоге 6 победителей получили дипломы.

В конкурсе принимали участие ученики 10-11-х классов с экономическим уклоном. В финале им предстояло ответить на 10 вопросов и выбрать верный вариант ответа, например «Имеет ли право покупатель отказаться от заказанного товара?».

К слову, победители признались, что ни один из вопросов затруднений у них не вызвал.

Фото управления потребительского рынка администрации Липецкой области.

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#Права потребителей #Интернет-торговля
1

Комментарии (1)

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гостья

сегодня, 15:05
мы очень рады, что растет поколение потребителей и торгашей
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