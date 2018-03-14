сегодня, 14:44
Юные знатоки правил Интернет-торговли получили дипломы
10 итоговых вопросов финалисты "щелкали, как орехи".
В администрации Липецкой области подвели итоги конкурса среди учеников липецких школ на знание прав потребителей в вопросах Интернет-торговли. В итоге 6 победителей получили дипломы.
В конкурсе принимали участие ученики 10-11-х классов с экономическим уклоном. В финале им предстояло ответить на 10 вопросов и выбрать верный вариант ответа, например «Имеет ли право покупатель отказаться от заказанного товара?».
К слову, победители признались, что ни один из вопросов затруднений у них не вызвал.
Фото управления потребительского рынка администрации Липецкой области.
гостья