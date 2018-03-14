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В центре Челябинска двое пострадали при взрыве машины

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#Челябинск #взрыв
В центре Челябинска двое пострадали при взрыве машины

В результате взрыва пострадали два человека, находившихся в автомобиле.

В центре Челябинска загорелся автомобиль Hyundai Solaris, пострадали два человека, - сообщил сотрудник пресс-центра регионального МЧС Михаил Юрин.

ЧП произошло на улице Энгельса в 07:02 (05:02 по московскому времени). "Установлено, что при прогреве двигателя произошла вспышка газовоздушной смеси. Кроме того, в багажнике автомобиля находился 40-литровый бытовой газовый баллон", — рассказал собеседник.

Он уточнил, что полностью ликвидировать возгорание удалось спустя час после вспышки, - передает РИА-Новости.

Информацией о состоянии пострадавших МЧС не располагает.

В МВД добавили, что пассажиры покинули автомобиль с незначительными травмами, после чего обратились в больницу.
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#Челябинск #взрыв

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