В России
сегодня, 13:07
В центре Челябинска двое пострадали при взрыве машины
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В результате взрыва пострадали два человека, находившихся в автомобиле.
В центре Челябинска загорелся автомобиль Hyundai Solaris, пострадали два человека, - сообщил сотрудник пресс-центра регионального МЧС Михаил Юрин.
ЧП произошло на улице Энгельса в 07:02 (05:02 по московскому времени). "Установлено, что при прогреве двигателя произошла вспышка газовоздушной смеси. Кроме того, в багажнике автомобиля находился 40-литровый бытовой газовый баллон", — рассказал собеседник.
Он уточнил, что полностью ликвидировать возгорание удалось спустя час после вспышки, - передает РИА-Новости.
Информацией о состоянии пострадавших МЧС не располагает.
В МВД добавили, что пассажиры покинули автомобиль с незначительными травмами, после чего обратились в больницу.
ЧП произошло на улице Энгельса в 07:02 (05:02 по московскому времени). "Установлено, что при прогреве двигателя произошла вспышка газовоздушной смеси. Кроме того, в багажнике автомобиля находился 40-литровый бытовой газовый баллон", — рассказал собеседник.
Он уточнил, что полностью ликвидировать возгорание удалось спустя час после вспышки, - передает РИА-Новости.
Информацией о состоянии пострадавших МЧС не располагает.
В МВД добавили, что пассажиры покинули автомобиль с незначительными травмами, после чего обратились в больницу.
178