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Прокуратура Петербурга проверяет сообщения о поножовщине в школе
Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга проверяет информацию о поножовщине в одной из школ города.
Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту информации о том, что ученик одной из школ района получил ранение ножом от своего одноклассника, - сообщает городское надзорное ведомство.
В настоящее время сотрудники прокуратуры района выясняют все обстоятельства произошедшего, - передает РИА-Новости.
"В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения, а также органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования", — говорится в сообщении.
По данным издания "Невские Новости", вечером 13 марта в Детскую больницу №19 имени Раухфуса в сопровождении родителей обратился мальчик. Врачи диагностировали у подростка колото-резаное ранение левого бедра. Мальчика в удовлетворительном состоянии отпустили домой для прохождения амбулаторного лечения. По словам пострадавшего, 7 марта на перемене в гимназии одноклассник ранил его ножом.
С начала года произошло несколько резонансных ЧП в российских школах — драка с поножовщиной в Перми (пострадали 15 человек), нападение ученика девятого класса в Улан-Удэ (пострадали семь человек). Генеральный прокурор Юрий Чайка ранее сообщил о создании в ведомстве управления по надзору за соблюдением прав несовершеннолетних после инцидентов в школах.
В настоящее время сотрудники прокуратуры района выясняют все обстоятельства произошедшего, - передает РИА-Новости.
"В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения, а также органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования", — говорится в сообщении.
По данным издания "Невские Новости", вечером 13 марта в Детскую больницу №19 имени Раухфуса в сопровождении родителей обратился мальчик. Врачи диагностировали у подростка колото-резаное ранение левого бедра. Мальчика в удовлетворительном состоянии отпустили домой для прохождения амбулаторного лечения. По словам пострадавшего, 7 марта на перемене в гимназии одноклассник ранил его ножом.
С начала года произошло несколько резонансных ЧП в российских школах — драка с поножовщиной в Перми (пострадали 15 человек), нападение ученика девятого класса в Улан-Удэ (пострадали семь человек). Генеральный прокурор Юрий Чайка ранее сообщил о создании в ведомстве управления по надзору за соблюдением прав несовершеннолетних после инцидентов в школах.