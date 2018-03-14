В Санкт-Петербурге жильцы возвращаются в пострадавший от взрыва дом

Во вторник в жилом доме Петербурга произошел хлопок газа с последующим возгоранием. В результате инцидента обрушились наружные стены на восьмом и девятом этажах. Жильцы дома были эвакуированы, среди них шесть лежачих больных — временно они размещены в одном из лечебных учреждений.





Хлопок газа с последующим возгоранием произошел во вторник в жилом доме на проспекте Народного ополчения, 219. Обрушились наружные стены на восьмом и девятом этажах. Из здания были эвакуированы жильцы, в том числе шесть лежачих больных, которые временно размещены в одном из лечебных учреждений, один человек пострадал и был госпитализирован.



"Работы МЧС по исследованию конструкций и перекрытий продолжаются, также продолжаются работы по демонтажу на месте хлопка. Жителям разрешили вернуться в сопровождении сотрудников МЧС и полиции, чтобы забрать свои вещи. Сейчас часть дома уже заселена, но более 300 человек еще не смогли вернуться, они расселились у родственников, 20 человек остаются в пунктах временного размещения", — рассказал собеседник.



По данным МЧС, рассматриваются две версии случившегося: хлопок бытового газа и хлопок газового баллона.



Часть дома на проспекте Народного ополчения в Петербурге, пострадавшего от взрыва газа, снова заселена, но более 300 его жильцов еще не вернулись домой из-за продолжающихся работ по исследованию безопасности несущих конструкций, - сообщил РИА-Новости представитель городского ГУМЧС.Хлопок газа с последующим возгоранием произошел во вторник в жилом доме на проспекте Народного ополчения, 219. Обрушились наружные стены на восьмом и девятом этажах. Из здания были эвакуированы жильцы, в том числе шесть лежачих больных, которые временно размещены в одном из лечебных учреждений, один человек пострадал и был госпитализирован."Работы МЧС по исследованию конструкций и перекрытий продолжаются, также продолжаются работы по демонтажу на месте хлопка. Жителям разрешили вернуться в сопровождении сотрудников МЧС и полиции, чтобы забрать свои вещи. Сейчас часть дома уже заселена, но более 300 человек еще не смогли вернуться, они расселились у родственников, 20 человек остаются в пунктах временного размещения", — рассказал собеседник.По данным МЧС, рассматриваются две версии случившегося: хлопок бытового газа и хлопок газового баллона.