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сегодня, 12:54
Отчима пропавшей в Сочи девочки объявили в розыск
Ранее сообщалось, что в районе села Бестужевское в Адлерском районе Сочи пропала девочка.
Отчим девочки, пропавшей во вторник в селе Бестужевское в Адлерском районе Сочи, перестал выходить на связь, в связи с чем мужчина объявлен в розыск, - сообщили РИА-Новости в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Собеседник агентства рассказал, что мужчина перестал выходить на связь после того, как заявил в полицию о пропаже ребенка. Как говорится в ориентировке, пропавший — Шахмирзаев Мурад Мирза Оглы, 1989 года рождения.
Накануне в районе села Бестужевское в Адлерском районе Сочи пропала девочка. МЧС сообщило, что родственники самостоятельно искали ее с 18:00 до 22:00, после чего обратились в полицию. По информации регионального управления МВД, сейчас ребенка ищут более 1000 человек. В следственном управлении СК по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
Пятилетнюю девочку, которая пропала накануне в Адлерском районе Сочи, ищут более тысячи человек, - сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.
"Незамедлительно к месту происшествия были направлены три смены спасателей ЮРПСО МЧС России", — говорится в сообщении ведомства. Сейчас в поисках участвуют 500 полицейских, 74 сотрудника МЧС, "Кубань-СПАС", службы спасения города, Росгвардия и местные жители. Также задействованы кинологи.
Собеседник агентства рассказал, что мужчина перестал выходить на связь после того, как заявил в полицию о пропаже ребенка. Как говорится в ориентировке, пропавший — Шахмирзаев Мурад Мирза Оглы, 1989 года рождения.
Накануне в районе села Бестужевское в Адлерском районе Сочи пропала девочка. МЧС сообщило, что родственники самостоятельно искали ее с 18:00 до 22:00, после чего обратились в полицию. По информации регионального управления МВД, сейчас ребенка ищут более 1000 человек. В следственном управлении СК по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
Пятилетнюю девочку, которая пропала накануне в Адлерском районе Сочи, ищут более тысячи человек, - сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.
"Незамедлительно к месту происшествия были направлены три смены спасателей ЮРПСО МЧС России", — говорится в сообщении ведомства. Сейчас в поисках участвуют 500 полицейских, 74 сотрудника МЧС, "Кубань-СПАС", службы спасения города, Росгвардия и местные жители. Также задействованы кинологи.
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