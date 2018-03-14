сегодня, 12:50
«Хочу вдохнуть в студентов вирус Крыма»
Митинг-концерт на площади Ленина-Соборной после окончания президентских выборов проведет Ассоциация студентов Липецкой области.
- На главной площади города после окончания выборов начнется митинг-концерт в честь очередной годовщины воссоединения Крыма с Россией, - сообщил GOROD48 председатель правления этой общественной организации Сергей Поздняков.
По словам 38-летнего Сергея Позднякова, он заболел Крымом в 2001 году, когда ездил в Алушту как студенческий активист и отдыхал в лагере Московского энергетического института (к тому времени вот уже 10 лет как полуостров ушел вместе с Украиной в самостоятельное плавание). Потом он стал регулярно, с 2007 года, организовывать поездки студентов Липецкого политехнического института в Крым на фестиваль «Морской».
- Уже тогда многие крымчане мечтали о воссоединении с Россией. Поэтому когда это случилось в 2014 году, я очень обрадовался. Наша ассоциация захотела провести митинг с участием студентов, чтобы отметить очередную годовщину присоединения Крыма к России. Я хочу влохнуть в студентов вирус Крым! И нам хотелось, чтобы эта акция не связывалась ни у кого с президентскими выборами. Также хочу заметить, что на него могут прийти все липчане, а не только студенческая молодежь, - сказал Сергей Поздняков.
В настоящий момент команда Сергея Позднякова определяется с форматом вечернего мероприятия:
- На не хотелось, чтобы эта акция была просто митингом - этому формату не хватает чувства праздника. Поэтому мы решили, что это будет митинг-концерт. В нем будут участвовать как студенческая молодежь, так и коллективы из областного Центра культуры и народного творчества.
Сам митинг-концерт начнется в 20.30. Продлится он до 22.00.
Как сообщили GOROD48 в мэрии, для зрителей будут предусмотрены горячий чай и гречневая каша с мясом из полевых кухонь.
коля
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