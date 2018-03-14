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«Хочу вдохнуть в студентов вирус Крыма»

25 705
#студенты #Крым-наш
«Хочу вдохнуть в студентов вирус Крыма»

Митинг-концерт на площади Ленина-Соборной после окончания президентских выборов проведет Ассоциация студентов Липецкой области.

Как уже сообщал GOROD48, после закрытия избирательных участков 18 марта площадь Ленина-Соборная в Липецке станет большой концертной площадкой. По данным администрации региона, заявку на митинг-концерт на 20.00 подала Ассоциация студентов Липецкой области.

- На главной площади города после окончания выборов начнется митинг-концерт в честь очередной годовщины воссоединения Крыма с Россией, - сообщил GOROD48 председатель правления этой общественной организации Сергей Поздняков.

По словам 38-летнего Сергея Позднякова, он заболел Крымом в 2001 году, когда ездил в Алушту как студенческий активист и отдыхал в лагере Московского энергетического института (к тому времени вот уже 10 лет как полуостров ушел вместе с Украиной в самостоятельное плавание). Потом он стал регулярно, с 2007 года, организовывать поездки студентов Липецкого политехнического института в Крым на фестиваль «Морской».

- Уже тогда многие крымчане мечтали о воссоединении с Россией. Поэтому когда это случилось в 2014 году, я очень обрадовался. Наша ассоциация захотела провести митинг с участием студентов, чтобы отметить очередную годовщину присоединения Крыма к России. Я хочу влохнуть в студентов вирус Крым! И нам хотелось, чтобы эта акция не связывалась ни у кого с президентскими выборами. Также хочу заметить, что на него могут прийти все липчане, а не только студенческая молодежь, - сказал Сергей Поздняков.

В настоящий момент команда Сергея Позднякова определяется с форматом вечернего мероприятия:

- На не хотелось, чтобы эта акция была просто митингом - этому формату не хватает чувства праздника. Поэтому мы решили, что это будет митинг-концерт. В нем будут участвовать как студенческая молодежь, так и коллективы из областного Центра культуры и народного творчества.

Сам митинг-концерт начнется в 20.30. Продлится он до 22.00.

Как сообщили GOROD48 в мэрии, для зрителей будут предусмотрены горячий чай и гречневая каша с мясом из полевых кухонь.
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#студенты #Крым-наш

Комментарии (25)

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коля

8 минут назад
крымнаш! ура!
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о каг !

16 минут назад
Забыл добавить. Сейчас Крым обходится российским налогоплательщикам в 2 млрд долларов в год,.
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о каг !

19 минут назад
Неавтофанат, ну и пули ты отливаешь. Весь российский бюджет 280 миллиардов долларов -то есть ты утверждаешь что пятую часть мы отдавали Украине ?Что-то около 100 млн.долларов мы платили Украине за базу Черноморского флота на самом деле.
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Крым и рым

23 минуты назад
Путин купил Крым за кошельки россиян ,только не известна окончательная дата расплаты. в мировой истории территории и острова покупались правительствами ,но там была фиксированная и разумная сумма. но только не всегда окупались вложения. к примеру, Аляска не окупилась до сих пор ни добытым золотом ,ни ни нефтью и считается убыточными депрессивными территориями , в отличии от Луизитании , проданной США Францией и размером с саму Францию.Сталин присоединял огромные территории Западной Украины ,Белоруссии ,возвращал из Польши утраченные земли Виленского края с Гродно и Вильнюсом ,не платя за них ни копейки народных денег и без единого выстрела.
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гость

24 минуты назад
Видимо ему мама с детства не говорила: не бери чужого, это плохо.
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))

28 минут назад
Опять бюджетников на митинг согнали под угрозами? Как и "волонтеров" на выборы? Режим рф 2018 продолжается - он же 1984 по Оруэллу. если крым -наш, то сколько принадлежит тогда османской империи, ух,отдавать половину мира придется.
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Работник НЛМК

33 минуты назад
Час тому назад, подошёл ко мне мастер и сказал, что если я не пойду на выборы и не отмечусь 18 марта, то он получит пи(три)ды. И дальше многозначилельная пауза. Наверно для того чтобы я догадался, что он мне передаст всё то, что он получит в полном объеме. Раньше я не хотел идти, но теперь, сука, у меня такое желание.... Короче Крым-наш и всё такое.
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Неавтофанат

43 минуты назад
200 миллиардов рублей в год, это много? Украине платили за аренду Севастополя 54 млрд. ДОЛЛАРОВ ежегодно. Ещё разрешения пришлось спрашивать в 2008 году, когда каждый час был дорог. Путин Медведева спросил в камеру:-"Куда делись 1,5 ТРИЛЛИОНА рублей?" Тот не смог ответить. Был в Крыму ровно два года назад, в марте 2016-го. Есть там говнюки, безусловно. Бездельники есть. Прячутся! Не их время. Крымчане наладят жизнь и мы туда приведем. Кто дальше поста ГИБДД на Воронеж не выезжал, не ездите в Крым, не позорьте земляков.
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философ

45 минут назад
Какое множество дебилов в нашей стране, как много фальши. Ведь всем понятно, что липецкий губернатор хочет первым провозгласить о победе ВВП и он это сделает. Так и скажи честно об этом. Желание у него нормальное, так как от этого зависит его будущее.
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а вдруг

59 минут назад
Вирус Крыма окажется обычным сифаком?
ответить
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