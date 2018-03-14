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сегодня, 12:50

В Санкт-Петербурге ликвидирован пожар на Балтийской улице

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#Петербург #пожар
В Санкт-Петербурге ликвидирован пожар на Балтийской улице

В непосредственной близости с местом пожара находятся Балтийский вокзал и станция метрополитена "Балтийская". Происшествие не повлияло на работу этих объектов.

В 11:27 пожарные ликвидировали возгорание в доме 70 на Балтийской улице. По данным сотрудников МЧС, в офисном здании горела кровля на площади 20 кв. метров. Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС 7 единиц техники и 31 человек личного состава.

"Сообщение о пожаре в здании 66 по Балтийской улице поступило сегодня в 10.15 часов", — сказал представитель пресс-службы городского ГУМЧС. По его словам, предположительно возгорание произошло на чердаке.

Ранее очевидцы в соцсетях сообщали о сильном пожаре, и что якобы в горящем здании находятся склады, - передает РИА-Новости.

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#Петербург #пожар

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