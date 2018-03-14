сегодня, 12:50
В Санкт-Петербурге ликвидирован пожар на Балтийской улице
В непосредственной близости с местом пожара находятся Балтийский вокзал и станция метрополитена "Балтийская". Происшествие не повлияло на работу этих объектов.
К ликвидации пожара привлекалось от МЧС 7 единиц техники и 31 человек личного состава.
"Сообщение о пожаре в здании 66 по Балтийской улице поступило сегодня в 10.15 часов", — сказал представитель пресс-службы городского ГУМЧС. По его словам, предположительно возгорание произошло на чердаке.
Ранее очевидцы в соцсетях сообщали о сильном пожаре, и что якобы в горящем здании находятся склады, - передает РИА-Новости.