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Меркель в четвертый раз подряд стала канцлером Германии‍

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#Меркель #Германия
Меркель в четвертый раз подряд стала канцлером Германии‍

Бундестаг в четвертый раз подряд избрал Ангелу Меркель канцлером Германии. Большинство депутатов поддерживало ее, поэтому голосование было техническим.

Бундестаг переизбрал Ангелу Меркель на пост федерального канцлера Германии. За её выдвижение на четвёртый срок проголосовали 364 члена парламента. Уроженка Гамбурга занимает высший государственный пост ФРГ с ноября 2005 года. Ранее на четыре срока переизбирался лишь Гельмут Коль, управлявший страной в 1982—1998 годах.

"Ангела Меркель получила необходимое большинство, она избрана канцлером", — заявил глава бундестага Вольфганг Шойбле.

Итоги тайного голосования депутаты встретили долгими и продолжительными аплодисментами. На почетной трибуне в бундестаге присутствовали супруг Меркель Йоахим Зауэр и 89-летняя мать канцлера Герлинд Каснер.

Кандидатуру Меркель выдвинул президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.

Прошлой осенью Германии прошли выборы в бундестаг, после которых начались переговоры о формировании коалиции. В понедельник Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с Меркель, Христианско-социальный союз (ХСС) во главе с Хорстом Зеехофером и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с ее лидером Олафом Шольцем — подписали в Берлине коалиционное соглашение, которое определяет политический курс будущего правительства (так называемой "большой коалиции") на следующие четыре года, - передает РИА-Новости.

Канцлер — глава правительства Германии. Он назначает федеральных министров и определяет политический курс страны. Канцлер избирается бундестагом на четыре года и может быть смещен с поста досрочно только с помощью механизма конструктивного вотума недоверия.

Кандидатура канцлера выдвигается на рассмотрение бундестага президентом. Затем глава государства утверждает в должности канцлера и — по его представлению — федеральных министров.
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#Меркель #Германия

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