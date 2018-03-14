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Истек срок ультиматума Великобритании к России по делу Скрипаля‍

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#Ультиматум #Британия #Росия #отравление Скрипаля
Истек срок ультиматума Великобритании к России по делу Скрипаля‍

В три часа ночи по московскому времени истек срок ультиматума, которые выдвинула России британский премьер Тереза Мэй по делу об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Их нашли без сознания 4 марта в Солсбери.

В среду истек срок ультиматума, предъявленного российской стороне британским премьер-министром Терезой Мэй в связи с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, - пишет РИА-Новости.

Ранее Мэй во время выступления в парламенте обвинила Москву в причастности к инциденту. Она добавила, что ожидает российских разъяснений. Каких-либо доказательств премьер не привела.

Россия направила в британский МИД официальное заявление о непричастности к покушению на экс-полковника ГРУ.

В России ответили, что никаких официальных запросов по "делу Скрипаля" не поступало, посольство также направило в МИД Великобритании ноту, в которой дипломаты заявили о непричастности России к инциденту.

В среду состоится заседание национального комитета по безопасности, на котором определят ответные меры, - сказал источник в канцелярии правительства.

Например, Лондон пригрозил выслать российских дипломатов, бойкотировать Чемпионата мира по футболу-2018, ввести новые ограничительные меры, заблокировать счета российских предпринимателей и лишить лицензии телеканал RT.

В российском МИД заявили, что Москва не имеет никакого отношения к отравлению бывшего разведчика.

"Мы уже сделали заявление о том, что все чушь", — сказал глава ведомства Сергей Лавров.

Он отметил, что Лондон должен выступить с официальным запросом, чтобы началось совместное расследование.

Также накануне в МИД России вызвали британского посла Лори Бристоу. Ему выразили протест из-за обвинений Лондона в адрес Москвы. Российские дипломаты добавили, что действия британских властей носят откровенно провокационный характер.

"Подчеркнуто, что Москва не будет отвечать на ультиматум Лондона до тех пор, пока российской стороне не будут предоставлены образцы химического вещества, на которое ссылается британское следствие", — добавили в российском МИД.

В дополнение к этому посольство в Лондоне направило в МИД Британии ноту с подтверждением о том, что российская сторона непричастна к отравлению Скрипаля и указанием на необходимость совместного расследования инцидента.

Как считает политолог, лидер общественного движения "Объединенный молодежный фронт" Николай Шлямин, нынешняя политика Великобритании выглядит блекло.

"Особенно по отношению к России. Полная профанация и фикция", — сказал он в эфире радио Sputnik.

Политолог отметил, что по "делу Скрипаля" не провели расследование, но уже выставили какой-то ультиматум и определены виновные. Он назвал это "надуванием щек".

"Похоже, что Англия, использовав ситуацию, попыталась вспомнить, что когда-то она была "владычицей морей", владела половиной мира и могла диктовать свою волю. Но на данный момент это тень прошлого величия — тень, которая вдруг, воспользовавшись провокационной ситуацией, решила показать, что у нее было свое гордое имперское жандармское "я", — подчеркнул он.

По его мнению, ситуация скоро заглохнет.

"Политика, которую Лондон пытается сейчас вести в отношении России, абсолютно бестолкова", — заключил Шлямин.

Покушение на 66-летнего экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию было совершено в Солсбери в начале марта. В настоящее время они находятся в больнице.

Бывший полковник российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся в критическом состоянии, но оно стабильное.
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#Ультиматум #Британия #Росия #отравление Скрипаля

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