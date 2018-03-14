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сегодня, 11:11

С начала года в службу занятости обратились 6,5 тысячи человек

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#безработица #рынок труда

При этом в регионе остаются 8473 вакансий.

Как сообщил GOROD48 начальник отдела трудоустройства и программ занятости управление труда и занятости Липецкой области Дмитрий Жуков, с начала этого года в службу занятости обратилось 6,5 тысячи человек.Трудоустроены при содействии службы занятости на постоянную и временные работы 5 тысяч человек.

По состоянию на 14 марта, численность безработных составляет 2769 тысячи человек, уровень безработицы – 0,5%.

В службе занятости числится почти 8473 вакантных мест. Спросом на рынке труда области пользуются специалисты высшего уровня квалификации, специалисты среднего уровня квалификации, служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учетом и обслуживанием, работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности, квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства, квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных занятий, операторы производственных установок и машин, сборщики и водители, неквалифицированные рабочие и представители других сфер.
1 451
#безработица #рынок труда

Комментарии (1)

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40 минут назад
Чем больше разоренных заводов тем лучше Путин, но радует что третий брат Ротнбергов стал миллиардером.
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