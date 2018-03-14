В Липецкой области заметно подешевели лекарства

Цены на некоторые снизились на 83,3%.

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области проводится еженедельный мониторинг оптово-отпускных цен на отдельные лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее – ЖНВЛП) для медицинского применения на 2018 год.



Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, в результате мониторинга оптово-отпускных цен на ряд лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП, в первой декаде марта 2018 года установлено снижение цен от 0,35% до 83,3%. Правда, поскольку речь идёт не об осень дорогих препаратах, в денежном выражении цены упали на сумму от 10 копеек до 54 рублей 12 копеек.



Дела по признакам нарушения Закона о защите конкуренции в отношении аптечных организаций, занимающих доминирующее положение на соответствующем товарном рынке и нарушения ими порядка ценообразования на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, антимонопольным управлением не возбуждались.