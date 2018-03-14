Здоровье

сегодня, 10:56

В Липецкой области заметно подешевели лекарства

7 632
#УФАС #цены
В Липецкой области заметно подешевели лекарства

Цены на некоторые снизились на 83,3%.

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области проводится еженедельный мониторинг оптово-отпускных цен на отдельные лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее – ЖНВЛП) для медицинского применения на 2018 год.

Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, в результате мониторинга оптово-отпускных цен на ряд лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП, в первой декаде марта 2018 года установлено снижение цен от 0,35% до 83,3%. Правда, поскольку речь идёт не об осень дорогих препаратах, в денежном выражении цены упали на сумму от 10 копеек до 54 рублей 12 копеек.

Дела по признакам нарушения Закона о защите конкуренции в отношении аптечных организаций, занимающих доминирующее положение на соответствующем товарном рынке и нарушения ими порядка ценообразования на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, антимонопольным управлением не возбуждались.
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#УФАС #цены

Комментарии (7)

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Например Мимпара,

19 минут назад
в 2017 году стоила 9000 руб,теперь стоит 11300.Очень заметное удешевление.А дальше будет еще дешевле,вот увидите.
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Гость

54 минуты назад
Это просто праздник какой-то )
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1

сегодня, 12:10
очередной вброс в массы перед выборами
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Подорожали

сегодня, 12:00
В конце января покупал от простуды препарат и он стоил 439.50 руб. Вчера купил за 448 руб.
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skrip

сегодня, 11:28
Пойду куплю очки те которые в жёлтой коробочке и увеличивают буквы в 600 раз,а то пропущу заметное понижение цен на лекарства.
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Ложь

сегодня, 11:14
Не гоните пургу.
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Саяны

сегодня, 11:12
тварь! ты
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