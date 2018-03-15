Липецкая область планирует применить зарубежный опыт по экономии тепловой энергии в МКД

Руководитель Фонда капитального ремонта Липецкой области Александр Козин был приглашен руководством компании Honeywell в г. Будапешт для демонстрации, принимающей стороной, проектов по экономии тепловой энергии в многоквартирных домах. Компания Honeywell имеет успешный опыт по реализации единой диспетчерской службы на базе теплогенерирующей компании. За 2 года реализации проекта оснащены 5000 домов.

В рамках мероприятия Руководитель Липецкого Фонда капитального ремонта посетил несколько многоквартирных домов в которых реализована замена старой автоматизированной системы на современное новое оборудование, отвечающее последним техническим требованиям. Современная автоматизированная система отслеживает и анализирует параметры автоматизированных тепловых пунктов (АТП) с погодно-зависимой автоматикой, датчики позволяют регулировать подачу теплоносителя поквартирно в зависимости от температуры окружающей среды, что позволяет не допускать, так называемые «перетопы» домов. Система также ведет коммерческий учет и выставляет счета потребителям в автоматическом режиме. Новое оборудование не только в разы эффективнее старого, но и компактнее, что не требует использования больших площадей для их размещения.

Липецкая область планирует начать применение данных современных технологий при проведении капитального ремонта, чтобы жители могли ощутить существенную экономию тепловой энергии. Для возможности реализации такого проекта сегодня прорабатывается вопрос внесение изменений в Закон Липецкой области №211-ОЗ, данные изменения могут расширить состав работ по капитальному ремонту многоэтажек.

Для справки:

Благодаря современным автоматизированным тепловым пунктам житель многоквартирного дома в Венгрии ежемесячно за отопление квартиры (порядка 60-65 кв.м.) платит чуть более полутора тысяч рублей, что в несколько раз меньше сегодняшних затрат в нашей стране. Еще одним существенным отличием является прямое взаимодействие генерирующей компании с потребителем, что дает гарантии качества и ответственности за поставляемые услуги по подаче тепловой энергии, не только в части ее подачи до многоквартирного дома, а комплексно.



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