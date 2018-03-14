Слабослышащие липецкие борцы поднялись на пьедестал первенства России

Наши земляки уступили только будущим чемпионам.

Две медали с бронзовым отливом добыли воспитанники известного липецкого тренера Сергея Нацвина во Владимире, где завершилось первенство России по греко-римской борьбе среди кадетов (16-17 лет) с нарушением слуха.

В весовой категории до 71 кг 3-е место занял липчанин Максим Нерубацкий, проигравший в финале будущему чемпиону из Москвы.

Михаил Неясов (80 кг) тоже оступился в полуфинальной схватке. И здесь нашему борцу преградил дорогу к медалям будущий чемпион, борец из Астрахани.

Соревнования служили отбором и в национальную команду России среди инвалидов по слуху 2001-02 г.р., которой предстоит серия международных турниров и первенство мира в середине июня во Владимире. Правда, гарантировали себе место в сборной спортсмены, занявшие первые и вторые места. У «бронзовых» липчан остается шанс попасть в команду, но лишь в том случае, если кто-то из «первых номеров» получит травму или начнет демонстрировать низкие результаты.

Отметим, что Владимир - особый город для липецкой греко-римской борьбы. Начальником управления по спорту там работает самый известный липецкий борец чемпион мира среди военнослужащих, многократный напарник великого Александра Карелина Алексей Колесников.



Фото sportprimorye.ru

