Здоровье

сегодня, 10:43

Воловский, Долгоруковский и Грязинский районы - самые неблагополучные по бешенству

4 435
#бешенство

Количество зарегистрированных случаев бешенства резко увеличилось.

В конце прошлого года и в начале этого резко увеличилось количество зарегистрированных случаев бешенства на всей территории России, в том числе и в Липецкой области.

По данным Липецкой областной ветеринарной лаборатории, в 2017 году на исследование была доставлена 381 проба патологического материала от павших домашних и диких животных для исследования на бешенство, в 175 из них лабораторно подтвержден диагноз «бешенство».

Больше всего случаев было зарегистрировано в Воловском, Долгоруковском и Грязинском районах. В эпизоотический процесс были вовлечены как дикие плотоядные животные (74 случая, из них: 72 лисицы, 1 енотовидная собака, 1 норка), так и домашние и с/х животные: 49 собак (в том числе безнадзорных), 23 кошки, 29 сельскохозяйственных животных (16 голов КРС и 10 голов МРС, 2 лошади, 1 свинья).

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзором по Липецкой области, Липецкая область является одним из самых неблагополучных регионов по количеству зарегистрированных заболеваний бешенством среди животных. Множество случаев также выявлено в Волгоградской, Воронежской, Саратовской, Тульской, Белгородской, Кировской областях и в Республике Бурятия.

Необходимо немедленно сообщать ветеринарному специалисту, обслуживающему хозяйство (населенный пункт), о подозрении на заболевание животных бешенством и случаях покуса сельскохозяйственных и домашних животных дикими хищниками, собаками или кошками,принимать необходимые меры к надежной изоляции подозрительных по заболеванию или покусанных животных. В случае покуса человека необходимо своевременно принимать меры по оказанию первой помощи пострадавшим и доставить пострадавшего к врачу. При отсутствии своевременного лечения заболевание бешенством приводит к смерти в 100% случаев.
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#бешенство

Комментарии (4)

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ОДИН ГОЛОС

48 минут назад
ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ГЛАЗУНОВ АНАТОЛИЙ ОН РАЗВАЛИЛ ДОБРОВСКИЙ РАЙОН И РАЗВАЛИТ ОБЛАСТНУЮ ВЕТЕРИНАРИЮ
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А как же СНТ

сегодня, 12:27
В рассее в городах-то дорог нет,не говоря уж по СНТ!Вчера пока не растаял снег поехал на сад.Сейчас во многих садоводствах круглогодично живут,и они своим транспортом дороги превратили в болота.А ещё в каждом дворе по 1-2 сабашки.Вобщем часть пути пришлось идти пешком.Уже на своей улице за мной увязались 2 среднего размера собакены,а потом ещё и щенки человека 3 догнали.До самой калитки они меня преследовали!И ХЗ-ипанутые они или нет,может просто еду клянчили или хотели меня куснуть,вобщем пока палкой не швырнул-они так и паслись рядом.Те,люди,которые там живут иногда отпускают и своих собак на случку,а вот приплод собачий-никому не нужен,вот они и кучкуются в стаи.И никому до них нет дела,никто их не отлавливает,не контролирует!!!А скоро весна,кого-нибудь растерзают,тем более за зиму они сильно дичают-нарлду все же мало на садах.Где эти зоозащитники и пр. контролирующие чиновники????Наверно ждут смерти чьей-то!Доведут так-вот возьмусь за отлов,ну и сам решу этот вопрос!А что делать???
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Липецкий

сегодня, 11:35
Там и люди такие же
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гость

сегодня, 11:24
А как же Тербуны ????
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