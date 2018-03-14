Воловский, Долгоруковский и Грязинский районы - самые неблагополучные по бешенству

Количество зарегистрированных случаев бешенства резко увеличилось.

В конце прошлого года и в начале этого резко увеличилось количество зарегистрированных случаев бешенства на всей территории России, в том числе и в Липецкой области.



По данным Липецкой областной ветеринарной лаборатории, в 2017 году на исследование была доставлена 381 проба патологического материала от павших домашних и диких животных для исследования на бешенство, в 175 из них лабораторно подтвержден диагноз «бешенство».



Больше всего случаев было зарегистрировано в Воловском, Долгоруковском и Грязинском районах. В эпизоотический процесс были вовлечены как дикие плотоядные животные (74 случая, из них: 72 лисицы, 1 енотовидная собака, 1 норка), так и домашние и с/х животные: 49 собак (в том числе безнадзорных), 23 кошки, 29 сельскохозяйственных животных (16 голов КРС и 10 голов МРС, 2 лошади, 1 свинья).



Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзором по Липецкой области, Липецкая область является одним из самых неблагополучных регионов по количеству зарегистрированных заболеваний бешенством среди животных. Множество случаев также выявлено в Волгоградской, Воронежской, Саратовской, Тульской, Белгородской, Кировской областях и в Республике Бурятия.



Необходимо немедленно сообщать ветеринарному специалисту, обслуживающему хозяйство (населенный пункт), о подозрении на заболевание животных бешенством и случаях покуса сельскохозяйственных и домашних животных дикими хищниками, собаками или кошками,принимать необходимые меры к надежной изоляции подозрительных по заболеванию или покусанных животных. В случае покуса человека необходимо своевременно принимать меры по оказанию первой помощи пострадавшим и доставить пострадавшего к врачу. При отсутствии своевременного лечения заболевание бешенством приводит к смерти в 100% случаев.